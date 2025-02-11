Врач раскрыл фрукт с потенциалом в борьбе с болезнью Альцгеймера

Гранат обладает множеством полезных свойств, благоприятно влияя на сердечно-сосудистую систему, снижая воспалительные процессы и уменьшая риск различных заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с РИАМО.

По его словам, регулярное употребление граната помогает предотвратить образование холестериновых бляшек, снижает вероятность атеросклероза, инфаркта и инсульта. Также фрукт способствует контролю уровня сахара в крови, облегчает симптомы депрессии и климакса, а также оказывает положительное влияние в профилактике опухолей молочной железы.

Кроме того, исследование на лабораторных мышах показало, что гранат может замедлять развитие болезни Альцгеймера. Белоусов отметил, что в этом фрукте содержится в три раза больше антиоксидантов, чем в красном вине или зеленом чае. Он также богат витаминами, минералами, железом, калием, кальцием и фосфором. Благодаря низкой калорийности – всего 72 ккал на 100 граммов зерен – гранат идеально подходит для диетического питания.

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