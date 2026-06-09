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Какие болезни могут резко обостриться в жару

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 16:36 Фото: pixabay
Людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и бронхиальной астмой, нужно быть внимательными к своему здоровью в жаркую погоду. Причина – риск обострения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 июня 2026 года в беседе с РИА Новости рассказала российский врач Анна Косенкова:

"В жару повышается риск инфарктов, инсультов, приступов стенокардии и тромбозов, возможно обострение бронхиальной астмы, возрастает нагрузка на почки, не исключены тепловой удар и потеря сознания. Если человек чувствует какие-то нехарактерные для него неприятные ощущения, то желательно обратиться к специалисту".

В группе риска, по словам врача, находятся люди с сахарным диабетом, ожирением, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой, онкологическими и другими тяжелыми патологиями, а также те, кто принимает некоторые лекарства, например, диуретики.

"Особую осторожность следует проявить пожилым людям, детям до трех лет, беременным женщинам, а также пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями – гипертонической болезнью, ишемической болезнью, нарушениями ритма сердца", – подчеркнула Анна Косенкова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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