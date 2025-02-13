Астрологи назвали знаки, которые категорически противопоказаны Рыбам в любви

Рыбы известны своей чувствительностью и таинственностью, а еще владеют самыми яркими чертами всех остальных знаков. Возможно, поэтому всю жизнь ищут себя. Астрологи рассказали, кто из знаков зодиака подходит им для отношений, а кто категорически нет, сообщает Zakon.kz.

Если говорить о том, кто подходит Рыбам как пара, то самые гармоничные отношения у них получаются с Раком и Скорпионом (стихия Воды), а также Тельцом и Козерогом (стихия Земли).

Рак

Рыбы и Рак – оба очень эмоциональны и может показаться на первый взгляд, что несовместимы. Но на самом деле – это одна из лучших пар. Когда встречаются эти два романтика, то их объединяет общая эмпатия, понимание и умение сопереживать. При чем обижать друг друга они тоже никогда не станут – уж очень тонко чувствуют чужую боль.

Скорпион

Рыбам нужен Скорпион. И ничего страшного, что Скорпион – собственник и ужасно ревнив, может больно ужалить, мало ли – это ведь настоящая любовь. Оба – загадочные и любят мистику, что как магнитом притягивает их друг к другу, а вода превращается в пар под пылом этих чувств.

Телец

С Тельцом у Рыб получается очень гармоничный союз, который даже называют заключенным на небесах. Рыбы научат Тельца мечтать и думать о смысле жизни, будут заботиться и раскрывать новые горизонты, подкидывая новые идеи. Телец в свою очередь расчувствуется (он ведь тоже романтик) и будет трудиться, чтобы Рыбам было хорошо, как в воде.

Козерог

Еще один союз Воды и Земли, который на первый взгляд кажется абсолютно нелогичным, но на самом деле может быть очень даже удачным. Козерог для Рыб станет надежным тылом и создаст гавань, где те смогут наслаждаться жизнью. Рыбы это оценят и закроют глаза на холодного и сдержанного партнера.

Кто не совместим с Рыбами

Астрологи также советуют Рыбам не начинать отношения с некоторыми знаками зодиака.

С Близнецами Рыбы могут потусить, но только не создавать семью – уж слишком разное у них мировоззрение. Из-за своей глубокой эмоциональности Рыбам будет трудно общаться с легкомысленным интеллектуалом-Близнецом. Эти знаки обладают кардинально разными интересами, характерами и показывают одну из худших совместимостей.

Разные цели в жизни у Рыб и со Стрельцами, хотя, конечно, вдвоем они могут бесконечно болтать. Попытка что-либо построить с Весами тоже обречена на провал, а Рыбы с Водолеем – и вовсе люди из разных миров. С Овнами у Рыб получится замечательная дружба.

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