Астролог Тамара Глоба назвала самый эмоциональный знак зодиака

Астролог Тамара Глоба рассказала, что самым эмоциональным знаком зодиака являются Скорпионы, сообщает Zakon.kz.

Об этом она сообщила в своем YouTube-канале. По ее словам, представители этого знака всегда ищут истину и не боятся действовать, опираясь на интуицию и чувства.







"Скорпионом управляют две планеты – Марс и Плутон. Они дают ему невероятную внутреннюю силу, выносливость и страсть к борьбе. Но при этом у Скорпиона есть мягкая, женственная природа – он живет эмоциями и глубокой чувствительностью", – отметила астролог.

Люди, рожденные с 24 октября по 22 ноября, редко бывают спокойными наблюдателями – им необходимо быть в центре событий, бороться, двигаться вперед. По словам Глобы, если ограничить свободу Скорпиона, он начинает "погружаться в себя" и мучительно анализировать свои чувства.

Скорпионы отличаются творческим складом ума, преданностью делу и близким людям. Они остро переживают несправедливость и глубоко привязываются к тем, кто отвечает им искренностью. Однако астролог добавила, что многие из них с детства несут обиду из-за недостатка тепла со стороны матери, что нередко делает их особенно близкими с бабушками.

