Астрологи назвали два знака, которых испытает на прочность Ледяная Луна

В последнем месяце зимы 2025 года полная Луна взойдет в огненном знаке Льва. Второе полнолуние 2025 года носит название Снежная Луна, или Ледяная. В астрологическом смысле она символизирует время очищения, внутреннего укрепления и подготовки к новому этапу, сообщает Zakon.kz.

Полная Луна взойдет 12 февраля. Влияние полнолуния будет ощутимо уже с 10 февраля – по нарастающей, 12 числа будет кульминация, некоторое влияние будет ощутимо также 13 февраля, а с 14 числа энергии начнут успокаиваться.

В этот период у многих вероятны важные разговоры, также может наступить переломный момент в личных и деловых взаимоотношениях. Особенно сложно будет Тельцам и Скорпионам.

Тельцы могут столкнуться с вызовами в семейной и карьерной сферах – возможно противостояние между работой и семьей, и кто-то потребует расставить приоритеты. Это может выбить из привычного жизненного ритма, ведь Тельцы не любят перемены, а полнолуние во Льве их требует.

В жизни Скорпионов может быть борьба между контролем и доверием, между личными ресурсами и общими. Скорпионы будут чувствовать некий вызов, как будто бы весь мир создает для них препятствия. Может появиться сильное желание поменять ситуацию там, где они находятся. Финансовые потребности этого знака не будут удовлетворены в ближайшие 2 недели. Но ситуация изменится в лучшую сторону весной.

Астрологи уверены, что двум представителям зодиакального круга всегда удается выходить победителями из любой ситуации, находить верные решения и привлекать к себе возможности, словно магнитом.

