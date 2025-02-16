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Советы

Гороскоп на 16 февраля

Гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 07:33 Фото: pixabay
Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 16 февраля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вы можете позволить себе не заботиться о том, что за погром вы оставляете после себя. Вас будет оправдывать великая цель, несясь к которой вы и будете сворачивать все на своем пути. Однако, есть во всем этом и негативный момент. Если цель все-таки не будет достигнута, вас уж точно заставят прибраться.

Телец

Сегодня вы станете свидетелем тихого помешательства, которое охватит всех без исключения. Не пытайтесь образумить людей, лучше постарайтесь не выделяться.

Близнецы

Сегодня вам будет трудно рассчитать силу, вы вполне можете что-то поломать. Ситуация может выйти из-под вашего контроля – будьте максимально аккуратны.

Рак

Вы слишком деятельны, чтобы не раздражать окружающих, однако, это не ваша проблема. Не обращайте на них внимания.

Лев

Прислушайтесь к внутреннему голосу и постарайтесь его правильно понять. Если в результате ваших сегодняшних действий вы сядете в лужу, значит, спутали внутренний голос с бурчанием в животе.

Дева

Сегодня вы будете довольно легко справляться с проблемами, посему окружающие не преминут радостно вас ими снабдить. Удачи.

Весы

Сегодня вам стоит прислушаться к советам окружающих. Среди них может оказаться довольно неожиданная идея.

Скорпион

Сегодня вы можете совершенно случайно, само того не желая, открыть дверь агрессивности, столь давно дремавшей в глубине вашего существа. Будьте осмотрительны, с такими вещами шутки плохи.

Стрелец

Сегодня вы будете испытывать постоянную нехватку времени. Это, конечно, утомительно, но зато работа в режиме цейтнота позволяет максимально продуктивно использовать имеющиеся временные ресурсы.

Козерог

Сегодня вас будет невозможно смутить. Вы на все с легкостью найдете достойный ответ. Остается пожелать только, чтобы вам задали побольше вопросов.

Водолей

Хотеть не вредно, однако только хотеть, ничего для исполнения желания не делая, все-таки не слишком полезно. Сделайте первый шаг, а там уж как повезет.

Рыбы

Жизнь сложна, но прекрасна, и сегодня у вас будет повод убедиться в этом в очередной раз. Повремените с вопросами, ответы найдутся сами.

Проведите воскресный день за просмотрами тизеров кино-новинок. К примеру, Бен Аффлек снялся в боевике "Расплата-2". Также

Фото Алия Абди
Алия Абди
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