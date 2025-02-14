Гороскоп на 14 февраля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 14 февраля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вы можете решить, что дело уже сделано, и можно почивать на лаврах, но вас ждет разочарование. Это лишь одна из многих ступеней, на которые вам предстоит взобраться, если вы желаете дойти до конца лестницы.

Телец

Чрезмерная симпатия к кому-либо может привести к тому, что вы дадите этому человеку слишком много. Будьте разумны.

Близнецы

Сегодня наиболее вероятным чувством для вас будет скука. Справиться вам с ней вряд ли удастся, так что постарайтесь найти еще кого-нибудь в столь же тоскливом настроении. Вместе вы будете скучать продуктивнее.

Рак

Сегодня вам не стоит полагаться на Фортуну. Она слепа. Даже не желая вас обидеть, может выкинуть любой фортель. Вы собираетесь повторить ошибку, которую уже однажды совершали. Нужно ли вам это?

Лев

Сегодня вам рекомендуется побольше смеяться. Это единственное, что сможет сделать этот день сносным, ибо он обещает быть весьма длинным и скучным.

Дева

Сегодня вас ждет весьма мрачная перспектива. Целый день вас будут атаковать довольно противные особи. К вечеру же вы рискуете оказаться в лапах персоны, вызывающей у вас крайнюю степень раздражения.

Весы

Сегодня вы не сможете пожаловаться на невостребованность. Возможно кому-то даже придется отказать, в противном случае вы и вовсе выбьетесь из сил.

Скорпион

Сегодня вам будет необходимо понимание и поддержка. Обращаясь за ними к кому-нибудь, предварительно убедитесь, что избранник пребывает в хорошем настроении, в противном случае вы рискуете обменяться с ним ролями.

Стрелец

Уделите сегодня побольше внимания людям вас окружающим. Узнаете много нового и интересного.

Козерог

Зачем задавать вопрос, если ответ и так известен? Сегодня вам не потребуются чужие советы и посторонняя помощь. Постарайтесь только, отказаться от них более-менее вежливо.

Водолей

Семь раз отмерьте, потом подумайте и еще семь раз отмерьте. Отрезать не стоит даже после всего этого. Не забудьте, что все, что зависит от человека, ненадежно по определению.

Рыбы

Сегодня вас посетит несколько игривое настроение. Подготовьте к нему окружающих, иначе кто-нибудь может решить, что вы свихнулись от перерасхода умственной энергии.

А, если вы все же на пути к справедливости и свободе, посмотрите тизер финального сезона сериала "Рассказ служанки".