Тихая угроза в вашем доме: чем опасны ароматические свечи

Многие, когда наводят уют дома, закупают ароматические свечи. Однако мало кто задумывается, чем это может грозить. Последние исследования доказали, что ароматизированные продукты загрязняют воздух в помещениях примерно как выхлопные газы автомобилей на улице, сообщает Zakon.kz.

Ученые из Университета Пердью в США провели эксперимент с ароматическими свечами, которые производителями позиционируются как безопасный способ сделать дом или офис благоухающим.

Специалисты подчеркивают, на деле расплавленный воск и другие ароматизированные продукты выделяют терпены, химические соединения, отвечающие за их запахи.

Они изучили эти наночастицы, образовавшиеся при нагревании воска, размер которых составляет меньше 100 нанометров (нм).

После анализа на сайте университета появился отчет, из которого следует:

"От 100 млрд до 10 трлн таких частиц могут осесть в вашей дыхательной системе всего за 20 минут воздействия ароматизированных продуктов".

Фото: pexels

Теперь ученые рассчитывают, что результаты опытов помогут в дальнейшем точно выяснить, насколько вредным может быть вдыхание сложных смесей летучих химикатов и наночастиц.

Впрочем, если любители подобной атрибутики не могут отказаться от этих свечей, есть несколько рекомендаций, как снизить воздействие потенциально вредных химических веществ.

Не зажигайте свечи в маленьких комнатах с плохой вентиляцией. Лучше ставьте их в гостиной.

Обязательно откройте окно в режим проветривания и убедитесь, что внутренние вентиляционные отверстия не заблокированы.

Тушите свечи на улице или на балконе при открытых окнах, поскольку большая часть токсичных газов выделяется вместе с дымом, исходящем от погасшей свечи.

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