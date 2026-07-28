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Советы

Миф или реальность: вызывают ли парафиновые свечи онкологию

Миф или реальность: вызывают ли парафиновые свечи онкологию, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 21:34 Фото: magnific.com
Онколог Александр Серяков объяснил, действительно ли ароматические свечи с парафином могут повышать риск онкологических заболеваний и стоит ли отказываться от привычного домашнего уюта, сообщает Zakon.kz.

В беседе с порталом "Радио 1" он рассказал, что во время любого процесса горения могут образовываться токсичные газы и летучие органические соединения. Однако степень воздействия зависит от их концентрации и условий в помещении.

По словам специалиста, при горении свечей в воздух действительно могут попадать различные химические вещества, включая пары формальдегида и бензола. При этом их количество обычно остается небольшим и не представляет серьезной угрозы при умеренном использовании.

Онколог отметил, что важную роль играет вентиляция помещения. В просторной комнате с хорошим доступом воздуха воздействие продуктов горения будет значительно ниже. По словам Серякова, кратковременное использование свечей нельзя сравнивать с постоянным вдыханием вредных веществ.

Таким образом, полностью исключать наличие химических соединений при горении свечей нельзя, однако при обычном использовании и регулярном проветривании помещения они, по мнению специалиста, не представляют явной опасности для здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, какая ягода замедляет старение.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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