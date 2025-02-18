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Как и сколько жарить пельмени

Как и сколько жарить пельмени, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 13:51 Фото: pixabay
Пельмени чаще всего варят, но многие предпочитают их жарить. Они подойдут как для быстрого перекуса, так и на ужин в семейном кругу. Жарить можно пельмени замороженные, обычные сырые (если вы их только слепили, например), а также отваренные, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что для свежеслепленных пельменей хватит 7 минут жарки, вареных – около 4-5 минут (по 2 мин. с каждой стороны), замороженных (без предварительной разморозки) – 10-15 мин.

Также отмечено, что при жарке можно использовать как сливочное, так и подсолнечное рафинированное масло. Главное, чтобы масло было достаточно горячим, тогда пельмени не будут прилипать к сковороде.

Кроме того, РБК Life собрал оригинальные рецепты жареных пельменей. К примеру, к ним относят пельмени в сырном соусе, со сметаной, с грибами, с овощами, с луком и шкварками.

Какой бы вариант вы ни выбрали, главной ошибкой считается часто их мешать.

Чем чаще вы мешаете пельмени, тем выше шанс порвать тесто и повредить их, нарушить золотистую корочку, которая образуется на продукте. Если мешать очень часто, то можно получить неаппетитную кашу.

Также историки утверждают, что первые пельмени начали лепить в Древнем Китае примерно в 3600 году до нашей эры. Существует даже легенда о враче Чжан Чжунцзин, который пельменями лечил… обмороженные уши. Есть и другая легенда: якобы один придворный повар слепил изделия из теста с начинкой в форме золотого слитка юаньбао, которым было принято расплачиваться в Китае. С тех пор пельмени стали символом достатка.

Ранее мы сообщали, что ароматические свечи могут загрязнять воздух в помещении не меньше, чем выхлопные газы на улице. Ученые выяснили, что их использование приводит к образованию вредных частиц, которые могут негативно повлиять на здоровье.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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