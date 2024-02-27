Сколько бананов рекомендуют съедать во время быстрого перекуса

Специалисты "Роспотребнадзора" рассказали почему бананы отлично подходят для быстрого перекуса и какова рекомендуемая разовая порция сообщает Zakon.kz

Эксперты отметили, что банан – прекрасный источника калия, который необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, активности мышечной ткани и поддержания водного баланса.

Кроме того банан называют "продуктом-антидепрессантом". Плод богат триптофаном. Это аминокислота, которая после ряда биохимических процессов в организме превращается в "гормон счастья" - серотонин. А он, в свою очередь, улучшает настроение, память, внимание и сон.

В "Роспотребнадзоре" также сообщили, что банан богат различными витаминами: аскорбиновая кислота, витамин В6, а также витамины А и Е.

"Похвастаться отсутствием калорий банан не может. Однако фрукт содержит клетчатку и растворимые пищевые волокна, которые помогают равномерному и медленному всасыванию углеводов и способствуют уменьшению скачков уровня глюкозы в крови. Бананы отлично подходят для быстрого перекуса, но не стоит забывать про умеренность при употреблении бананов. Рекомендуемая разовая порция – один плод среднего размера", - отметили специалисты.

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