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Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 07:36 Фото: pixabay
Астрологи рассказали, что ждет представителей всех созвездий 23 февраля. Общий совет: будьте готовы изменить планы, сообщает Zakon.kz.

Овен

Подходящий день для того, чтобы договориться о чем-то серьезном. И неважно, с кем: с близкими людьми, случайными знакомыми или деловыми партнерами.

Телец

Не отказывайтесь от светских раутов и вечеринок. Вероятны интересные знакомства с приятным продолжением. Возможны удачные совпадения.

Близнецы

Многие задачи решаются быстрее, чем можно ожидать. Будет много интересных встреч и полезных знакомств. Будьте осторожнее с деньгами.

Рак

Хороший день для обсуждения вопросов работы и бизнеса. Вы встретите полезных людей, которые в недалеком будущем сыграют важную роль в вашей судьбе.

Лев

Большая часть этого дня пройдет спокойной и приятно. Лишь вечером может испортиться настроение. Постарайтесь скорее взять себя в руки, иначе возможны ссоры с близкими.

Дева

Домашние проблемы кажутся серьезными, хотя найти решение можно быстро. Для этого достаточно взглянуть по-иному на вещи.

Весы

Могут появиться новые интересные задачи, над которыми захочется поломать голову. Однако имейте в виду, что не все идеи, которые у вас сегодня появляются, так уж хороши.

Скорпион

Разногласия могут возникать из-за любого пустяка. Ведите себя деликатно и ограничьтесь непринужденной светской беседой.

Стрелец

Чем больше времени вы проведете наедине с собой или в кругу семьи, тем увереннее и спокойнее себя будете чувствовать.

Козерог

Старайтесь меньше беспокоиться о том, что будут думать о вас окружающие. Сейчас вы вряд ли сможете кого-то переубедить, а позже все поймут, что вы заслуживаете уважения.

Водолей

Даже если возникают сложные ситуации, вы не хитрите, говорите то, что думаете. Это поможет завоевать уважение и симпатию окружающих.

Рыбы

Вы знаете, что на многое способны, и не сомневаетесь в успехе своих начинаний. Именно это помогает справиться с трудностями.

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Аксинья Титова
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