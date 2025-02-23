Названы три знака зодиака, которые скоро могут потерять деньги

Ближайшие дни могут стать финансово непростыми для некоторых знаков зодиака. Им нужно проявить осторожность, сообщает Zakon.kz.

Весы

Ваша энергичность и стремление к быстрым действиям могут обернуться неосторожными финансовыми решениями. Постарайтесь взвешенно оценивать каждую сделку и отложить крупные траты, чтобы избежать неожиданных потерь.

Стрелец

Будьте крайне внимательны к деталям и не спешите принимать решения под влиянием настроения. Пересмотрите свои приоритеты и постарайтесь оставаться в рамках разумного бюджета.

Рыбы

Астрологи советуют тщательно проверять любую финансовую информацию и консультироваться с надежными источниками, прежде чем принимать решения. Не позволяйте эмоциям управлять вашим кошельком.

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