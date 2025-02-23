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Советы

Названы три знака зодиака, которые скоро могут потерять деньги

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 09:57 Фото: Zakon.kz
Ближайшие дни могут стать финансово непростыми для некоторых знаков зодиака. Им нужно проявить осторожность, сообщает Zakon.kz.

Весы

Ваша энергичность и стремление к быстрым действиям могут обернуться неосторожными финансовыми решениями. Постарайтесь взвешенно оценивать каждую сделку и отложить крупные траты, чтобы избежать неожиданных потерь.

Стрелец

Будьте крайне внимательны к деталям и не спешите принимать решения под влиянием настроения. Пересмотрите свои приоритеты и постарайтесь оставаться в рамках разумного бюджета.

Рыбы

Астрологи советуют тщательно проверять любую финансовую информацию и консультироваться с надежными источниками, прежде чем принимать решения. Не позволяйте эмоциям управлять вашим кошельком.

Ранее были названы знаки восточного гороскопа, которые смогут разбогатеть весной.

Аксинья Титова
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