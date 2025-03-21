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Советы

Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых конец недели будет удачным

Карты, прогноз, расклад, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 08:31 Фото: pixabay
Астрологи обещают, что конец недели станет временем, чтобы насладиться жизнью и воспользоваться шансами, которые дает судьба, сообщает Zakon.kz.

Телец

Возможны приятные встречи, финансовая удача или неожиданные комплименты, которые поднимут вам настроение.

Лев

Вас могут пригласить на интересное мероприятие или же вы сами решите устроить праздник для себя и близких. В любом случае это время легкости, развлечений и отдыха.

Скорпион

Конец недели принесет радостные новости, успех в делах или неожиданную возможность, которую давно ждали. Если у вас были сомнения по какому-то важному вопросу, к концу недели все станет ясно.

Водолей

Вас могут ожидать новые знакомства, интересные предложения или спонтанные решения, которые окажутся на редкость удачными.

Ранее мы писали, стоит ли сохранять семью ради детей, если прошла любовь.

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Аксинья Титова
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