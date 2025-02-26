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Советы

Казахстанцам рассказали, что делать, если ввели данные карты на фишинг-сайте

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 12:13 Фото: unsplash
У некоторых людей были такие случаи, когда они, введя свои персональные данные или секретный код с банковской карты, осознавали, что доверились мошенническому сайту. Как оказалось, такая ситуация – не повод опускать руки и ждать, когда с вашего счета исчезнут деньги, сообщает Zakon.kz.

Канал о мошенниках aqparatsaqsysy рассказал, что делать, если вы вдруг поняли, что допустили критическую ошибку и ввели данные своей банковской карты на фишинговом сайте. Для начала нужно успокоиться.

Как поступить дальше, если еще не поздно

  • Позвоните в банк по горячей линии и объясните ситуацию: когда и как были скомпрометированы данные. После этого оператор сможет заблокировать вашу карту.
  • Либо еще быстрее заблокировать карту можно самостоятельно в мобильном приложении или на официальном сайте вашего банка.
  • Если на подозрительном ресурсе вы ввели логин и пароль от профиля в мессенджере, соцсети или портала eGov, то самостоятельно смените пароль и на этих ресурсах (особенно, если вы везде используете один пароль).
  • Установите двухфакторную аутентификацию через настройки в личном кабинете eGov и на прочих ресурсах, если до этого она не была установлена. Укажите телефонный номер или другой вариант дополнительного подтверждения входа, помимо пароля.

Ранее казахстанцам дали несколько советов, как защититься от мошенников.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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