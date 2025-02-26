Казахстанцам рассказали, что делать, если ввели данные карты на фишинг-сайте

У некоторых людей были такие случаи, когда они, введя свои персональные данные или секретный код с банковской карты, осознавали, что доверились мошенническому сайту. Как оказалось, такая ситуация – не повод опускать руки и ждать, когда с вашего счета исчезнут деньги, сообщает Zakon.kz.

Канал о мошенниках aqparatsaqsysy рассказал, что делать, если вы вдруг поняли, что допустили критическую ошибку и ввели данные своей банковской карты на фишинговом сайте. Для начала нужно успокоиться.

Как поступить дальше, если еще не поздно

Позвоните в банк по горячей линии и объясните ситуацию: когда и как были скомпрометированы данные. После этого оператор сможет заблокировать вашу карту.

Либо еще быстрее заблокировать карту можно самостоятельно в мобильном приложении или на официальном сайте вашего банка.

Если на подозрительном ресурсе вы ввели логин и пароль от профиля в мессенджере, соцсети или портала eGov, то самостоятельно смените пароль и на этих ресурсах (особенно, если вы везде используете один пароль).

Установите двухфакторную аутентификацию через настройки в личном кабинете eGov и на прочих ресурсах, если до этого она не была установлена. Укажите телефонный номер или другой вариант дополнительного подтверждения входа, помимо пароля.

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