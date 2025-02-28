Как шоколад, бананы и жирная рыба повышают настроение
По словам специалиста, так, темный шоколад с содержанием какао не менее 70% стимулирует выработку эндорфинов, так называемых гормонов счастья. Не менее эффективны в борьбе с унынием бананы. Они богаты углеводами и помогают организму усваивать триптофан.
Кроме того, рекомендуется в качестве перекуса использовать орехи, которые богаты магнием и содержат омегу-3.
"Не забудем про жирную рыбу: скумбрия, лосось являются отличным источником омеги-3, кислот, которые борются со стрессом".Ксения Забатурина
"Полезны также зелень, листовые овощи (шпинат, капуста), а также кисломолочные продукты", – уточнила эксперт в разговоре с журналистом издания РИА Новости.
"В целом, правильное и полноценное питание играет очень важную роль в нашем самочувствии. Не надо бояться после основного приема пищи есть немного темного шоколада или фруктов, даже если худеете. Это не отразится на весе, а только улучшит настроение, главное – знать меру".Ксения Забатурина
Советует врач и помнить о важности физической активности, достаточного количества сна.
Ранее мы рассказывали о других советах специалистов: чтобы сохранить бананы нежными и ароматными, важно правильно выбрать соседей для них во фруктовой корзине и применить простую хитрость с кончиками ножек.