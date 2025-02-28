Как шоколад, бананы и жирная рыба повышают настроение

Темный шоколад с содержанием какао не менее 70%, бананы и жирная рыба способные не только утолить голод, но и поднять настроение. В этом уверена психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Ксения Забатурина, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, так, темный шоколад с содержанием какао не менее 70% стимулирует выработку эндорфинов, так называемых гормонов счастья. Не менее эффективны в борьбе с унынием бананы. Они богаты углеводами и помогают организму усваивать триптофан.

Кроме того, рекомендуется в качестве перекуса использовать орехи, которые богаты магнием и содержат омегу-3.





"Не забудем про жирную рыбу: скумбрия, лосось являются отличным источником омеги-3, кислот, которые борются со стрессом". Ксения Забатурина

"Полезны также зелень, листовые овощи (шпинат, капуста), а также кисломолочные продукты", – уточнила эксперт в разговоре с журналистом издания РИА Новости.

"В целом, правильное и полноценное питание играет очень важную роль в нашем самочувствии. Не надо бояться после основного приема пищи есть немного темного шоколада или фруктов, даже если худеете. Это не отразится на весе, а только улучшит настроение, главное – знать меру". Ксения Забатурина

Советует врач и помнить о важности физической активности, достаточного количества сна.

Ранее мы рассказывали о других советах специалистов: чтобы сохранить бананы нежными и ароматными, важно правильно выбрать соседей для них во фруктовой корзине и применить простую хитрость с кончиками ножек.

