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Советы

Кардиолог раскрыл, какой шоколад можно есть без вреда для здоровья

горький шоколад, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 21:49 Фото: magnific
Кардиолог Аурелио Рохас рассказал, какой шоколад может приносить пользу организму. По словам специалиста, полезными свойствами обладает только горький шоколад с высоким содержанием какао, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание El Confidencial, врач отметил, что качественный горький шоколад должен содержать от 70 до 85 процентов какао. Именно такой продукт, по его словам, способен положительно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы.

Рохас пояснил, что умеренное употребление горького шоколада помогает: снизить риск развития ишемической болезни сердца и инфаркта, способствует нормализации артериального давления и уровня холестерина в крови. Эти эффекты связаны с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами какао.

Кроме того, специалист отметил, что горький шоколад способствует выработке оксида азота – вещества, необходимого для нормального функционирования артерий и поддержания здоровья сосудов.

При этом кардиолог подчеркнул, что даже полезный шоколад следует употреблять в ограниченных количествах. По его рекомендации, безопасная дневная норма составляет не более 10 граммов.

Ранее мы сообщали, что восьмичасовой сон может навредить здоровью.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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