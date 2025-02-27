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Советы

Для чего бананы заворачивают в фольгу: простая хитрость

Для чего бананы рекомендуют заворачивать в фольгу: простая хитрость, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 17:09 Фото: pexels
Банан – один из самых популярных фруктов. Однако даже самые преданные любители этого фрукта не всегда знают, как правильно их хранить, чтобы они оставались свежими как можно дольше, сообщает Zakon.kz.

Специалисты советуют, чтобы сохранить бананы нежными и ароматными, важно правильно выбрать соседей для них во фруктовой корзине и применить простую хитрость с кончиками ножек.

Первое, что нужно сделать, это определить подходящее место для хранения бананов. Хранение в холодильнике приведет к быстрому потемнению кожуры. Наилучший вариант – комнатная температура.

Второе. Стоит избегать размещения бананов рядом с яблоками и другими фруктами, которые выделяют этилен и ускоряют созревание. Для продления свежести плоды следует разделить, чтобы они не касались друг друга.

Кроме того, бананы сами вырабатывают этилен, который способствует их быстрому созреванию и порче. Наибольшая концентрация этилена находится в кончиках плодов. Чтобы замедлить этот процесс, нужно разделить бананы и завернуть каждый хвостик в фольгу.

Также следует расположить фрукты так, чтобы их кожура не соприкасалась между собой. Это, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", позволит сохранить бананы свежими значительно дольше.

Ранее мы сообщали, что многие даже не подозревают, что источником проблем могут быть привычные предметы на кухне. К примеру, пластиковые лотки для столовых приборов, такие как вилки и ложки, могут стать настоящим рассадником бактерий.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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