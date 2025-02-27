Для чего бананы заворачивают в фольгу: простая хитрость
Специалисты советуют, чтобы сохранить бананы нежными и ароматными, важно правильно выбрать соседей для них во фруктовой корзине и применить простую хитрость с кончиками ножек.
Первое, что нужно сделать, это определить подходящее место для хранения бананов. Хранение в холодильнике приведет к быстрому потемнению кожуры. Наилучший вариант – комнатная температура.
Второе. Стоит избегать размещения бананов рядом с яблоками и другими фруктами, которые выделяют этилен и ускоряют созревание. Для продления свежести плоды следует разделить, чтобы они не касались друг друга.
Кроме того, бананы сами вырабатывают этилен, который способствует их быстрому созреванию и порче. Наибольшая концентрация этилена находится в кончиках плодов. Чтобы замедлить этот процесс, нужно разделить бананы и завернуть каждый хвостик в фольгу.
Также следует расположить фрукты так, чтобы их кожура не соприкасалась между собой. Это, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", позволит сохранить бананы свежими значительно дольше.
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