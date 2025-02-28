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Советы

Как научить собаку "говорить" о своих желаниях

как научить собаку &quot;разговаривать&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 01:56 Фото: pixabay
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о том, что научить собаку "говорить" о своих желаниях с помощью специальных звуковых кнопок, сообщает Zakon.kz.
"Для этого придумали специальные голосовые кнопки, при нажатии на которые воспроизводится то или иное слово, обозначающее знакомое собаке действие. Их изобретатели уверяют, что если приучить собаку к тому, что после нажатия на клавишу "гулять", ее будут выводить гулять, она это запомнит и каждый раз, когда ей нужно будет выйти на улицу, она будет нажимать на нужную кнопку", – рассказал он в беседе с "Радио 1".

Эксперт отмечает, кнопки для собак – это интерактивная игрушка, с помощью которой можно дрессировать питомца. Продаются наборы отдельных кнопок или целая панель с различными кнопками. На каждую из кнопок можно записать любое слово, например "гулять", "есть", "играть", и это слово будет воспроизводиться при нажатии на кнопку.

Как уточняется, с помощью голосовых кнопок можно формировать позитивные привычки и улучшать взаимопонимание с питомцем. Хозяин может давать собаке команду с помощью кнопки, а также получать просьбу от питомца. Кнопки помогают развивать умственную активность животного.

Ранее кинолог назвал пять пород собак, которых сложно дрессировать.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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