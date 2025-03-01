Названы четыре знака зодиака, к которым скоро могут вернуться бывшие

Астрологи выяснили: для четырех знаков зодиака судьба предусмотрела встречу с бывшими партнерами, сообщает Zakon.kz.

Близнецы

Вашей двойственной натуре свойственно уходить и возвращаться, а ваши бывшие это прекрасно знают. Скоро кто-то из прошлого объявится с предложением "попробовать снова". Вам предстоит решить, нужно ли это вам.

Лев

Возможно, вас ждет романтический жест или неожиданное признание. Вопрос в том, захотите ли вы снова дать шанс этому человеку. Если в сердце еще есть чувство – прислушайтесь к интуиции.

Скорпион

На горизонте есть возвращение человека, с которым вас связывали сильные чувства. Однако звезды предупреждают: спросите себя – действительно ли этот человек изменился или это повторение старого сценария?

Водолей

На этот раз бывший партнер может прийти с серьезными намерениями. Возможно, он осознал ваши ценности и готов на перемены. Вопрос в том, нужна ли вам эта связь снова?

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