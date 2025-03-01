Названы четыре знака зодиака, к которым скоро могут вернуться бывшие
Близнецы
Вашей двойственной натуре свойственно уходить и возвращаться, а ваши бывшие это прекрасно знают. Скоро кто-то из прошлого объявится с предложением "попробовать снова". Вам предстоит решить, нужно ли это вам.
Лев
Возможно, вас ждет романтический жест или неожиданное признание. Вопрос в том, захотите ли вы снова дать шанс этому человеку. Если в сердце еще есть чувство – прислушайтесь к интуиции.
Скорпион
На горизонте есть возвращение человека, с которым вас связывали сильные чувства. Однако звезды предупреждают: спросите себя – действительно ли этот человек изменился или это повторение старого сценария?
Водолей
На этот раз бывший партнер может прийти с серьезными намерениями. Возможно, он осознал ваши ценности и готов на перемены. Вопрос в том, нужна ли вам эта связь снова?
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