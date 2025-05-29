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Советы

Названы три знака зодиака, которых в июне 2025 ждет сообщение от бывшего

Отношения, пара, антипатия, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 07:08 Фото: pexels
Июнь 2025 станет месяцем, когда прошлое постучится в двери вашего сердца. Некоторые знаки зодиака получат волнующее сообщение от бывших партнеров, сообщает Zakon.kz.

Как считают эксперты Mixnews, вот кого ждет астрологический сюрприз:

Близнецы

Сообщение от бывшего, и вот вы уже листаете в голове старые воспоминания. Может, это будет что-то невинное, вроде "С днем рождения!" или смелое "Скучаю…". Что бы это ни было, звезды советуют: не торопитесь отвечать. Спросите себя, хотите ли вы снова открыть эту главу или лучше наслаждаться свободой и новыми приключениями.

Рак

Многих накроет волной ностальгии, и вот – на экране у вас всплывает имя бывшего. Может, это будет теплое сообщение с намеком на примирение или даже признание в чувствах. Но не дайте своей любви к романтике затуманить реальность. Подумайте: это шанс на новую историю или просто красивое прощание?

Скорпион

Сообщение от бывшего может прийти как гром среди ясного неба, и оно точно заденет за живое. Но вот в чем вопрос: это искренняя попытка все вернуть или старая игра в контроль? Скорпионам стоит глубоко вдохнуть и решить, чего они хотят – отпустить прошлое или дать любви еще один шанс. В любом случае, вы справитесь, ведь вы – настоящие маги эмоций.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, которые сближаются, но не могут быть вместе.

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Аксинья Титова
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