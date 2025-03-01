Луна в свободном уходе и гармония Венеры: астрологический прогноз на 1 марта
Фото: phxere
Популярный российский астролог Василиса Володина заявляет, что сегодня, 1 марта 2025 года, день обещает всем везение. Только не с самого утра, сообщает Zakon.kz.
Так, по ее словам, до обеда Луна будет в свободном уходе.
"Самое время никуда не торопиться и занять выжидательную позицию".Василиса Володина
Также телеведущая призывает укреплять отношения. И дала несколько советов, как это сделать.
"А затем на гармоничном аспекте от Венеры призываем на помощь женское обаяние, стремимся к прекрасному и укрепляем отношения. Это можно делать традиционными методами – добавить внимания и заботы, сразить красотой, устроить романтический сюрприз".Василиса Володина
Материал по теме
Почему Овен, Лев, Скорпион, Козерог и Водолей – прирожденные лидеры
Ранее мы рассказывали, астрологи уверены, что для некоторых представителей зодиакального круга март 2025 года станет поистине судьбоносным. Овну, Тельцу, Льву и Рыбам, как отмечают специалисты, повезет больше всего.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript