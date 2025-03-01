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Луна в свободном уходе и гармония Венеры: астрологический прогноз на 1 марта

Луна в свободном уходе и гармония Венеры: астрологический прогноз на 1 марта, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 10:02 Фото: phxere
Популярный российский астролог Василиса Володина заявляет, что сегодня, 1 марта 2025 года, день обещает всем везение. Только не с самого утра, сообщает Zakon.kz.

Так, по ее словам, до обеда Луна будет в свободном уходе.

"Самое время никуда не торопиться и занять выжидательную позицию".Василиса Володина

Также телеведущая призывает укреплять отношения. И дала несколько советов, как это сделать.

"А затем на гармоничном аспекте от Венеры призываем на помощь женское обаяние, стремимся к прекрасному и укрепляем отношения. Это можно делать традиционными методами – добавить внимания и заботы, сразить красотой, устроить романтический сюрприз".Василиса Володина

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Ранее мы рассказывали, астрологи уверены, что для некоторых представителей зодиакального круга март 2025 года станет поистине судьбоносным. Овну, Тельцу, Льву и Рыбам, как отмечают специалисты, повезет больше всего.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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