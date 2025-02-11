Наполеоновские планы и подарки судьбы: прогноз от Василисы Володиной

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, как распланировать сегодняшний день, 11 февраля 2025 года, чтобы он был плодотворным, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, день обещает много возможностей и подарков судьбы.

"С раннего утра до 17:00 (до 19:00) Луна в дружбе с Юпитером. Наконец-то! Самое время строить наполеоновские планы и делать шаги в сторону их воплощения. Например, показываем свой проект тем, кто может дать дельный совет или порекомендовать к его реализации, подаем документы на визу или грант", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале во вторник.

Также она отметила, что после 17:00 Луна стремится к Полнолунию.

"Эмоций больше, чем разумности. Помним об этом и стараемся болезненно не реагировать на чужие замечания или недовольство. Еще одна возможность заложить кирпичик в фундамент незыблемой уверенности в себе. Доказываем себе, а не другим, занимаем себя чем-то творческим и вдохновляющим", – заключила Василиса Володина.

С подробным гороскопом на 11 февраля 2025 года для представителей всех знаков зодиака можете ознакомиться здесь.