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Наполеоновские планы и подарки судьбы: прогноз от Василисы Володиной

Наполеоновские планы и подарки судьбы: прогноз от Василисы Володиной, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 10:26 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, как распланировать сегодняшний день, 11 февраля 2025 года, чтобы он был плодотворным, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, день обещает много возможностей и подарков судьбы.

"С раннего утра до 17:00 (до 19:00) Луна в дружбе с Юпитером. Наконец-то! Самое время строить наполеоновские планы и делать шаги в сторону их воплощения. Например, показываем свой проект тем, кто может дать дельный совет или порекомендовать к его реализации, подаем документы на визу или грант", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале во вторник.

Также она отметила, что после 17:00 Луна стремится к Полнолунию.

"Эмоций больше, чем разумности. Помним об этом и стараемся болезненно не реагировать на чужие замечания или недовольство. Еще одна возможность заложить кирпичик в фундамент незыблемой уверенности в себе. Доказываем себе, а не другим, занимаем себя чем-то творческим и вдохновляющим", – заключила Василиса Володина.

С подробным гороскопом на 11 февраля 2025 года для представителей всех знаков зодиака можете ознакомиться здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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