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Прыгнуть выше головы: прогноз Василисы Володиной на 13 марта

астролог Василиса Володина, прогноз на 13 марта, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 10:54 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
О том, как провести сегодняшний день, 13 марта 2025 года, рассказала известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, день – активный.

"Первая половина больше связана с желанием прыгнуть выше головы, чтобы что-то кому-то доказать, потому что Юпитер по-прежнему в ссоре с Луной. Самое время делать для себя, а не ради мнения окружающих – учиться, набираться опыта и мудрости, тянуться через тернии к звездам", – написала Володина в Telegram-канале в четверг.

А после 13:00 (15:00 по времени Астаны), по мнению астролога, все пойдет легче и быстрее благодаря поддержке Марса.

"Любые дела – бытовые, рабочие – спорятся. Можно машину в ремонт отвезти или на картингах прокатиться, в строительный магазин заглянуть или силовой тренировкой себя загрузить", – поделилась Василиса.

Также она рассказала, что перед сном можно составить план покорения профессионального Эвереста.

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Более подробно о гороскопе для всех знаков зодиакального круга на четверг, 13 марта 2025 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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