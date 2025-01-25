25 января Луна конфликтует с Сатурном: Василиса Володина предупредила о сложностях

Советами, как провести сегодняшний день, 25 января 2025 года, поделилась известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что суббота бывает и такой – ни радости, ни удовольствия, а только долг и обязанности.

"С раннего утра Луна конфликтует с Сатурном до 16:00 (18:00 по времени Астаны. – Прим. ред.). Самое время заняться чем-то необходимым – уборкой, мелким ремонтом, уходом за домашними животными. Не требуя награды, вершим добрые дела, пусть это согревает сердца. После 16:00 веселее не становится. Луна в напряге с Венерой. С подругами лучше ничего не планировать, только если выяснение отношений. Ликвидируем пробелы в вопросах стиля и красоты, подойдя к вопросу разумно и по существу, – тогда больше шансов перейти на светлую полосу", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале.

С гороскопом на субботу, 25 января 2025 года, для представителей всех знаков зодиака можете ознакомиться здесь.