#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
517.84
543.11
5.28
Советы

25 января Луна конфликтует с Сатурном: Василиса Володина предупредила о сложностях

25 января Луна конфликтует с Сатурном: Василиса Володина предупредила о сложностях, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 10:17 Фото: Instagram/vasilisa.volodina
Советами, как провести сегодняшний день, 25 января 2025 года, поделилась известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что суббота бывает и такой – ни радости, ни удовольствия, а только долг и обязанности.

"С раннего утра Луна конфликтует с Сатурном до 16:00 (18:00 по времени Астаны. – Прим. ред.). Самое время заняться чем-то необходимым – уборкой, мелким ремонтом, уходом за домашними животными. Не требуя награды, вершим добрые дела, пусть это согревает сердца. После 16:00 веселее не становится. Луна в напряге с Венерой. С подругами лучше ничего не планировать, только если выяснение отношений. Ликвидируем пробелы в вопросах стиля и красоты, подойдя к вопросу разумно и по существу, – тогда больше шансов перейти на светлую полосу", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале.

С гороскопом на субботу, 25 января 2025 года, для представителей всех знаков зодиака можете ознакомиться здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
5 советов, как не потерять деньги при покупках в интернете
Советы
09:36, Сегодня
5 советов, как не потерять деньги при покупках в интернете
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Советы
09:09, Сегодня
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Тамара Глоба назвала три знака, которые могут разбогатеть в феврале
Советы
00:36, 25 января 2025
Тамара Глоба назвала три знака, которые могут разбогатеть в феврале
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: