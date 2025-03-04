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Советы

Гороскоп на 4 марта: займитесь чем-то приятным

Гороскоп на 4 марта, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 07:15 Фото: pixabay
Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 4 марта, сообщает Zakon.kz.

Овен

Ваше эго стало слишком колючим, его надо бы пригладить, пока этого не сделали другие. Позаботьтесь заодно и о своем внешнем виде.

Телец

Сегодня вас, возможно, поставят перед необходимостью высказать свое суждение по некоторому поводу. Не торопитесь, все может оказаться не так просто, как думается на первый взгляд, а за слова придется отвечать.

Близнецы

Сегодня вам наконец-то представится прекрасная возможность вынести на широкое обозрение результат своего труда. Учтите, что если вы ею не воспользуетесь, то он выползет туда сам.

Рак

Не тратьте сегодня свое и чужое время на всевозможные словесные изыски. Информация должна исходить от вас в четкой и понятной форме, в противном случае возможны малоприятные накладки.

Лев

То болото, по которому вы до сих пор топали, становится симпатичной такой речушкой с твердыми берегами. Вылезайте, обсушитесь, а то вдруг впереди опять болото?

Дева

Сегодня вы имеете неплохой шанс обнаружить среди царящего внутри вас легкого хаоса некое очень полезное знание. Постарайтесь более его там не терять. На бумагу запишите, например.

Весы

То, что долгое время дразнило вас, оставаясь абсолютно недосягаемым, сегодня утратит бдительность. У вас есть хороший шанс его поймать. Не зевайте.

Скорпион

Ваши шансы на успех сегодня велики как никогда. Ваши соперники могут победить только в том случае, если сумеют спровоцировать вас на резкую смену курса деятельности.

Стрелец

Сегодня вам следует быть максимально осторожным во всем, что связано с финансовыми вопросами. Если есть возможность, подобного рода дела лучше вовсе отложить.

Козерог

Не позволяйте чьему-то нетерпению захватить и вас. Это будет сродни катастрофе. Вы сегодня наделаете слишком много необдуманных поступков, если не будете внимательнейшим образом следить за каждым своим движением.

Водолей

Сегодня вы будете чрезмерно резки, постарайтесь контролировать свои слова. А то запугать-то вы всех запугаете, а что потом делать будете?

Рыбы

Сегодня, пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Займитесь лучше чем-нибудь приятным. Совместить не удастся.

Чтобы привести себя в форму, российский актер кино Михаил Галустян до 1 июня отказался от вредных напитков.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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