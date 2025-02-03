Гороскоп на 4 февраля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 4 февраля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вам стоит повнимательнее отнестись к вопросу взаимопонимания. От того, насколько хорошо собеседник поймет вас, зависит довольно многое.

Телец

Перемены – очень приятная штука, если они к лучшему, разумеется. Впрочем, сегодня в вашей жизни будут происходить лишь такие.

Близнецы

Сегодня вы ляпнете что-то не подумав, однако не спешите жалеть о своих словах. Как ни странно, вы окажетесь абсолютно правы.

Рак

Сегодняшний день будет полон неожиданностей, как приятных, так и не слишком. В любом случае, дела, запланированные заранее, лучше отложить, ибо переделать их не удастся.

Лев

Даже если вы точно знаете, что правы, на компромисс пойти все же придется. "Нормальные герои всегда идут в обход" – быстрее придете.

Дева

Не сдавайтесь, особенно сегодня. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение, да уж поздно будет.

Весы

Сегодня, возможно, завершится очередной период в вашей жизни. Постарайтесь побороть искушение в страхе перед будущим оплакивать ушедший. Толку не будет, а время потеряете.

Скорпион

Сегодня инициативы будут ожидать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется. Никто вас подталкивать не будет.

Стрелец

Сегодня желаемое так легко дастся в руки, что вы можете почувствовать даже легкое разочарование – полученное без борьбы становится менее ценным. Но менее необходимым оно от этого не становится.

Козерог

Поищите корень проблемы, сегодня чуть ли не последний день, когда его еще можно будет извлечь. Потом он уйдет слишком глубоко и проблема может остаться с вами навсегда.

Водолей

Сегодня рядом с вами будут происходить значительные перемены, однако лично вас они могут и не коснуться, если вы сами не проявите такого желания.

Рыбы

Сегодня ваше настроение может оказаться очень переменчивым. В связи с этим обстоятельством день лучше провести с тем, кто к вам давно привык и способен вас понять.

А, если уж совсем хочется отвлечься, отбросить все дела и провести время за просмотром кино, то со 2 февраля вышел мультсериал про заговор фармкомпаний. По сюжету два школьника в ходе научного проекта находят редкий гриб, способный излечить все болезни.