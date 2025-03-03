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Культура и шоу-бизнес

Михаил Галустян взял аскезу на алкоголь и кофе

Михаил Галустян взял аскезу на алкоголь и кофе, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 04:40 Фото: Instagram/m_galustyan
Российский актер кино Михаил Галустян до 1 июня отказался от вредных для здоровья напитков, сообщает Zakon.kz.

Поклонницы юмориста давно обратили внимание, как постройнел их любимый актер. Сейчас он находится в Индии, на съемках фильма "Королек моей любви", где играет главную роль. Как удалось выяснить журналисту российского издания Super, рецепт похудения стар как мир. Нужно следить за питанием и заниматься спортом.

"В Индии говядину нельзя есть, это здесь запрещено. Мы едим тут одну курицу, я уже скоро закудахтаю: яйца, курица, яйца, курица. Уже невозможно. Поэтому иногда разгрузочный день нужно себе делать. Ну, спорт, конечно, у меня каждый день", – поделился Галустян.

Также для поддержания формы он взял с собой TRX-тренажер, резинки, эспандеры. С его слов, сахар он давно не ест. Отказался от сладкого и мучного.

"В очередной раз придется признать, что главное в этом деле – дисциплина", – отметили в комментариях.

На днях его друга и коллегу по юмористическим шоу Гарика Харламова неоднозначно поздравила Кристина Асмус.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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