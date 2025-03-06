Гороскоп на 6 марта: большую роль сыграют случайности
Овен
Сегодня большую роль будут играть разного рода случайности. В связи с этим обстоятельством тратить время на какое-то планирование не стоит – бессмысленно.
Телец
Какие бы странные идеи не посещали вашу, ни одна из них не должна быть отброшена без тщательнейшего рассмотрения. Сегодня у вас есть шанс найти в этом пепле истинную жемчужину.
Близнецы
Время поджимает, так что следует собраться с духом и начать быстро работать. Приложите все усилия к тому, чтобы скорость не слишком сильно повлияла на качество.
Рак
Не нагружайте себя чужими проблемами, сегодня вам хватит и своих. Альтруизм можно проявить и попозже.
Лев
Сегодня вы можете столкнуться с непредвиденными трудностями. Их преодоление отнимет немало сил, но с пути вас не собьет.
Дева
Удалите финансовые вопросы из уравнения, описывающего сегодняшний день. В этом случае его удастся успешно разрешить. Если же все ваши проблемы – финансовые, то их лучше немного отложить.
Весы
Не верьте сегодня ничему, чего вы не видели своими глазами. Делать выводы с чужих слов так же опасно, как подписывать документы, даже не попытавшись прочитать, что же в них написано.
Скорпион
Будьте по возможности более эгоистичны. Сегодняшний день нужно потратить на то, чтобы доставить себе максимум удовольствия.
Стрелец
Сегодня к вам будут обращаться как к дельфийскому оракулу. Придется поддерживать реноме, хотя вам, возможно, далеко не всегда будет понятно, почему люди так жаждут именно вашего совета.
Козерог
Сегодня мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его раскрасить. Сходите в гости или пригласите гостей к себе.
Водолей
Из вас так и струится энергия. Постарайтесь найти ей достойное применение. Желательно использовать ее мощь для созидания, ибо в противном случае устранять последствия придется долго.
Рыбы
Остерегайтесь чересчур экспрессивных высказываний, особенно с патетическим оттенком. Однако это не значит, что всякий разговор должен управляться с помощью эквалайзера.
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