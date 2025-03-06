Гороскоп на 6 марта: большую роль сыграют случайности

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 6 марта, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня большую роль будут играть разного рода случайности. В связи с этим обстоятельством тратить время на какое-то планирование не стоит – бессмысленно.

Телец

Какие бы странные идеи не посещали вашу, ни одна из них не должна быть отброшена без тщательнейшего рассмотрения. Сегодня у вас есть шанс найти в этом пепле истинную жемчужину.

Близнецы

Время поджимает, так что следует собраться с духом и начать быстро работать. Приложите все усилия к тому, чтобы скорость не слишком сильно повлияла на качество.

Рак

Не нагружайте себя чужими проблемами, сегодня вам хватит и своих. Альтруизм можно проявить и попозже.

Лев

Сегодня вы можете столкнуться с непредвиденными трудностями. Их преодоление отнимет немало сил, но с пути вас не собьет.

Дева

Удалите финансовые вопросы из уравнения, описывающего сегодняшний день. В этом случае его удастся успешно разрешить. Если же все ваши проблемы – финансовые, то их лучше немного отложить.

Весы

Не верьте сегодня ничему, чего вы не видели своими глазами. Делать выводы с чужих слов так же опасно, как подписывать документы, даже не попытавшись прочитать, что же в них написано.

Скорпион

Будьте по возможности более эгоистичны. Сегодняшний день нужно потратить на то, чтобы доставить себе максимум удовольствия.

Стрелец

Сегодня к вам будут обращаться как к дельфийскому оракулу. Придется поддерживать реноме, хотя вам, возможно, далеко не всегда будет понятно, почему люди так жаждут именно вашего совета.

Козерог

Сегодня мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его раскрасить. Сходите в гости или пригласите гостей к себе.

Водолей

Из вас так и струится энергия. Постарайтесь найти ей достойное применение. Желательно использовать ее мощь для созидания, ибо в противном случае устранять последствия придется долго.

Рыбы

Остерегайтесь чересчур экспрессивных высказываний, особенно с патетическим оттенком. Однако это не значит, что всякий разговор должен управляться с помощью эквалайзера.

Вот Меган Маркл наверняка расстроена. Ее новое шоу раскритиковали за безвкусицу и отсутствие полезной информации.