Гороскоп на 6 февраля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 6 февраля, сообщает Zakon.kz.

Овен

"Бойтесь данайцев, даже дары приносящих!" – сказавший эти слова был мудр, и они до сих пор не утратили своей актуальности. Имейте это в виду.

Телец

Сегодня вам стоит отвлечься от деталей и обозреть ситуацию в целом. Узнаете много нового и интересного.

Близнецы

Даже одиночеством можно наслаждаться, особенно если оно редкое и желанное. Но не забывайте все же, что человек – животное стадное и долгое одиночество вредит его здоровью.

Рак

Игнорируйте сегодня пристальные и не слишком ласковые взгляды окружающих, возможно, они просто вам завидуют. Разозлившись, вы лишь скомпрометируете себя и дадите им лишний повод позлорадствовать.

Лев

Полет вашей мысли намного опередит возможности вашего организма. Вы рискуете перенапрячься.

Дева

Сегодня вам нигде не стоит появляться без предупреждения, ибо вы можете оказаться перед закрытыми дверями. Нынче в вас проснется способность и желание усиленно мыслить.

Весы

Ваших собственных ресурсов сегодня будет не хватать, и вам потребуется стимуляция. Флаг вам в руки, но не увлекайтесь.

Скорпион

Сегодня вы нуждаетесь в любви и ласке. Разыщите любимого, если такового не имеется, заведите. Если не хотите связываться – вам поможет какое-нибудь домашнее животное. Крыса, например.

Стрелец

Прекрасный день как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых. Так что постарайтесь прожить сегодняшний день с максимальной выгодой для семейной и личной жизни.

Козерог

Сегодня у вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности – отпразднуйте.

Водолей

Посмотрите на окружающих и постарайтесь не наделать тех же ошибок, что и они. День этот удачным назвать сложно, стоит потрудиться, чтобы он был нейтральным.

Рыбы

Поделитесь своей мудростью с ближним, ибо он в этом серьезно нуждается. Даже не будучи уверенным, что вы можете оказаться ему хоть чем-либо полезным, предложите помощь, она не будет отвергнута.

Если совсем заскучаете в течение дня, посмотрите забавный отрывок мультфильма о Планктоне из "Губки Боба". Он непременно поднимет вам настроение!