Шоу Меган Маркл раскритиковали за безвкусицу и отсутствие полезной информации

Первую серию нового кулинарного телешоу "Love, Meghan" в прессе назвали безвкусным и бесполезным, сообщает Zakon.kz.

Если одни еще даже не планируют смотреть кулинарное телешоу "Love, Meghan", в котором Меган Маркл попросила больше не называть ее по этой фамилии, то колумнист издания The Guardian после просмотра поставила шоу только одну звезду. Вот несколько эпитетов из ревью:

безвкусное;

вибрирующее от бессмысленной радости;

переполненное бесполезной информацией.

Начинается все с пчел. У герцогини, которая приступила к пчеловодству всего год назад, уже есть экспертное мнение об ульях.

"Я стараюсь быть спокойной рядом с ними", – сказала герцогиня томным голосом.

В других эпизодах Меган занимается:

флористикой;

делает свечи и корзины для сбора урожая;

ароматизирует полотенца лавандой;

расставляет фрукты в форме радуги;

посыпает съедобными цветами абсолютно все.

Принца Гарри издание просит пока не ждать. Он появится только в конце финального эпизода.

Посмотрев шоу, автор колонки в The Guardian даже не может сформулировать, в чем же его суть.

"Зато я теперь точно знаю, что герцогиня любит лимонную цедру. Она держит на своем столе семена льна, чиа и конопли для посыпки ими блинчиков своим детей. И у нее впечатляющие навыки владения ножом", – пишет колумнист издания.

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