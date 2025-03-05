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Культура и шоу-бизнес

Шоу Меган Маркл раскритиковали за безвкусицу и отсутствие полезной информации

Шоу Меган Маркл раскритиковали в прессе , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 02:25 Фото: YouTube/Netflix
Первую серию нового кулинарного телешоу "Love, Meghan" в прессе назвали безвкусным и бесполезным, сообщает Zakon.kz.

Если одни еще даже не планируют смотреть кулинарное телешоу "Love, Meghan", в котором Меган Маркл попросила больше не называть ее по этой фамилии, то колумнист издания The Guardian после просмотра поставила шоу только одну звезду. Вот несколько эпитетов из ревью:

  • безвкусное;
  • вибрирующее от бессмысленной радости;
  • переполненное бесполезной информацией.

Начинается все с пчел. У герцогини, которая приступила к пчеловодству всего год назад, уже есть экспертное мнение об ульях.

"Я стараюсь быть спокойной рядом с ними", – сказала герцогиня томным голосом.

В других эпизодах Меган занимается:

  • флористикой;
  • делает свечи и корзины для сбора урожая;
  • ароматизирует полотенца лавандой;
  • расставляет фрукты в форме радуги;
  • посыпает съедобными цветами абсолютно все.

Принца Гарри издание просит пока не ждать. Он появится только в конце финального эпизода.

Посмотрев шоу, автор колонки в The Guardian даже не может сформулировать, в чем же его суть.

"Зато я теперь точно знаю, что герцогиня любит лимонную цедру. Она держит на своем столе семена льна, чиа и конопли для посыпки ими блинчиков своим детей. И у нее впечатляющие навыки владения ножом", – пишет колумнист издания.

Недавно в Канаде рестораны McDonald's временно переименовали, а большая королевская семья Иордании поздравила мусульман с началом Рамазана.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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