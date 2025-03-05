Шоу Меган Маркл раскритиковали за безвкусицу и отсутствие полезной информации
Фото: YouTube/Netflix
Первую серию нового кулинарного телешоу "Love, Meghan" в прессе назвали безвкусным и бесполезным, сообщает Zakon.kz.
Если одни еще даже не планируют смотреть кулинарное телешоу "Love, Meghan", в котором Меган Маркл попросила больше не называть ее по этой фамилии, то колумнист издания The Guardian после просмотра поставила шоу только одну звезду. Вот несколько эпитетов из ревью:
- безвкусное;
- вибрирующее от бессмысленной радости;
- переполненное бесполезной информацией.
Начинается все с пчел. У герцогини, которая приступила к пчеловодству всего год назад, уже есть экспертное мнение об ульях.
"Я стараюсь быть спокойной рядом с ними", – сказала герцогиня томным голосом.
В других эпизодах Меган занимается:
- флористикой;
- делает свечи и корзины для сбора урожая;
- ароматизирует полотенца лавандой;
- расставляет фрукты в форме радуги;
- посыпает съедобными цветами абсолютно все.
Принца Гарри издание просит пока не ждать. Он появится только в конце финального эпизода.
Посмотрев шоу, автор колонки в The Guardian даже не может сформулировать, в чем же его суть.
"Зато я теперь точно знаю, что герцогиня любит лимонную цедру. Она держит на своем столе семена льна, чиа и конопли для посыпки ими блинчиков своим детей. И у нее впечатляющие навыки владения ножом", – пишет колумнист издания.
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