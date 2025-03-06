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Эксперты назвали легкий способ оценить состояние здоровья в любом возрасте

как оценить состояние здоровья с помощью отжиманий, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 00:32 Фото: pixabay
Специалисты клиники Мэйо, одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, рассказали о том, как оценить состояние здоровья с помощью отжиманий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на экспертов, отжимания – хороший способ оценить состояние здоровья, а также измерить мышечную силу и выносливость, не прибегая к обширным анализам крови или медицинскому сканированию организма. Дело в том, что это упражнение задействует практически все группы мышц. Также по количеству сделанных отжиманий можно судить о способности сохранять баланс, прочности суставов, силе и выносливости.

Согласно онлайн-руководству, составленном учеными клиники, мужчинам в возрасте 25 лет нужно стремиться совершать 28 отжиманий за один подход. Для женщин норматив сокращается до 20 повторений. В возрастной группе от 35 лет количество отжиманий для женщин уменьшается на одно, а у мужчин – на семь.

Отмечается, что в 45 лет мужчины и женщины должны уметь выполнять по 16 и 14 повторений соответственно, в 55 лет – по 10 и 12, а после 65 лет можно ограничиться 10 отжиманиями для обоих полов.

Между тем, многие фитнес-инструкторы подвергают сомнению такие нормативы. Персональный тренер из Нью-Йорка Наталья Алексеенко заявила, что женщинам, тренирующимся два-три раза в неделю, можно выполнять на два-три повторения меньше, в то время как хорошо тренированным мужчинам – на 10 больше.

Алексеенко также считает, что на физическую силу и уровень физической подготовки как мужчин, так и женщин влияют многочисленные факторы, что затрудняет установление строгих возрастных ограничений по количеству отжиманий.

Ранее ученые выяснили, как ритмичная музыка влияет на работу мозга.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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