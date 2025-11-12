Как сохранить память в любом возрасте: названы три главных способа

Заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова невролог Элен Мхитарян 12 ноября 2025 года рассказала о трех главных способах, которые помогают поддерживать мозг в тонусе, сообщает Zakon.kz.

В беседе с kp.ru специалист отметила, что тренировка памяти полезна и для молодых, и для пожилых людей.

"Людям в старшем возрасте особенно важно заниматься. И чем больше уделять этому времени, тем лучше будет память. Если какой-то из вариантов занятий вам совсем не нравится, это совсем не ваше, то не заставляйте себя, а попробуйте что-то другое", – сказала Элен Мхитарян.

По ее словам, первый способ тренировки – классика. Врач посоветовала решать кроссворды и головоломки. Главное – постоянно усложнять задания, переходя от простых к более сложным.

"А вот если вы регулярно разгадываете кроссворды и замечаете, например, что не можете отвечать на одни и те же вопросы из раза в раз, то это повод обратиться к врачу, это показатель, что у вас может быть определенная проблема с функциями мозга", – предупредила Элен Мхитарян.

Как уточнила эксперт, второй и третий способы – найти интеллектуальное занятие, которое приносит удовольствие, например: музыку, языки или шахматы, и решать задачки по математике и логике. Для начала подойдут простые задания, чтобы тренировать мозг.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

