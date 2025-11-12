#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
525.28
607.85
6.47
Советы

Как сохранить память в любом возрасте: названы три главных способа

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 20:00 Фото: Zakon.kz
Заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова невролог Элен Мхитарян 12 ноября 2025 года рассказала о трех главных способах, которые помогают поддерживать мозг в тонусе, сообщает Zakon.kz.

В беседе с kp.ru специалист отметила, что тренировка памяти полезна и для молодых, и для пожилых людей.

"Людям в старшем возрасте особенно важно заниматься. И чем больше уделять этому времени, тем лучше будет память. Если какой-то из вариантов занятий вам совсем не нравится, это совсем не ваше, то не заставляйте себя, а попробуйте что-то другое", – сказала Элен Мхитарян.

По ее словам, первый способ тренировки – классика. Врач посоветовала решать кроссворды и головоломки. Главное – постоянно усложнять задания, переходя от простых к более сложным.

"А вот если вы регулярно разгадываете кроссворды и замечаете, например, что не можете отвечать на одни и те же вопросы из раза в раз, то это повод обратиться к врачу, это показатель, что у вас может быть определенная проблема с функциями мозга", – предупредила Элен Мхитарян.

Как уточнила эксперт, второй и третий способы – найти интеллектуальное занятие, которое приносит удовольствие, например: музыку, языки или шахматы, и решать задачки по математике и логике. Для начала подойдут простые задания, чтобы тренировать мозг.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач рассказал, как узнать, здоровы ли ваши легкие, и поделился простым тестом. Подробнее об этом – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Почему у ответственных людей чаще болит голова, объяснила невролог
17:18, 03 июня 2025
Почему у ответственных людей чаще болит голова, объяснила невролог
О положительном влиянии смеха на здоровье рассказала врач
21:43, 01 апреля 2024
О положительном влиянии смеха на здоровье рассказала врач
Эксперты назвали легкий способ оценить состояние здоровья в любом возрасте
00:32, 07 марта 2025
Эксперты назвали легкий способ оценить состояние здоровья в любом возрасте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: