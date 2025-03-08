Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 8 марта 2025 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Звезды советуют Овну посвятить этот день общению поколений. Родители, дети, внуки – чем больше близких людей соберется вместе, тем лучше! В кругу родных ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы: возможно, именно в этот день Овен получит неожиданную помощь или предложение от своих близких. Если же Овен не мог решиться завести доверительный разговор, сегодня самое время все обсудить в непринужденной и душевной семейной обстановке.

Телец (20 апреля – 20 мая)

День наделяет Тельца немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Возможно, встав с кровати, он этого и не почувствует, но достаточно ему выпить чашку кофе и принять контрастный душ, как жизнь заиграет яркими красками! Звезды советуют уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно – таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецов ожидают приятные сюрпризы. Во всем, за что бы они ни взялись, удача обещает быть на их стороне, особенно в том, что связано с любовными делами и финансами. Вполне вероятно, день порадует их хорошей прибылью, удачной покупкой, подарком или романтической встречей. Чтобы проверить это, Близнецам сегодня достаточно не сидеть в четырех стенах: знакомьтесь, влюбляйтесь, назначайте свидание, занимайтесь бизнесом и шоппингом.

Рак (21 июня – 22 июля)

В Раке проснутся лидерские задатки. День наделяет способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться Раку без особого труда: окружающие охотно поддержат его во всех начинаниях. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Раку смело брать инициативу в свои руки, ведь если не он, то кто же?

Лев (23 июля – 22 августа)

Необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды предупреждают Льва о том, что кто-то может беззастенчиво пытаться манипулировать в своих интересах или же обременять бесконечными просьбами. Такой уж это день, что Лев своей уступчивостью будет буквально провоцировать в людях эксплуататорские замашки! Так что придется ему либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дева будет тонко чувствовать все, что вокруг, в первую очередь – людей, которые находятся с ней рядом. Для нее не составит труда представить себя на месте собеседника, посмотрев на мир с его колокольни. Благодаря этому, Дева будет прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет ее развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться с огромным с трудом.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Гороскоп предрекает Весам неплохой день, когда они будут склонны смотреть на жизнь философски. Что ж, иногда это единственно правильный подход к вещам, которые не можешь изменить. Даже если не все у Весов будет складываться гладко, их невозмутимость и чувство юмора помогут им не драматизировать ситуацию или даже повернуть ее в свою пользу. При этом, что бы ни произошло, поколебать спокойствие Весов сегодня будет трудно.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Общение и информация необходимы Скорпиону, как воздух. Чем больше вокруг него людей, тем лучше, причем не так уж важно, друзья это, коллеги или посторонние: Скорпион со всеми найдет общий язык. Благодаря коммуникабельности у него сегодня есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Другими словами, гороскоп склоняет его сочетать приятное с полезным, в полном соответствии с поговоркой: "Общение работает на тех, кто работает на него".

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп склоняет Стрельца манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно плясать под его дудку. Причем Стрелец будет убежден, что проделывает это не ради личной выгоды, а ради общих целей – к примеру, для работы или на благо семьи. Чтобы добиться желаемого, Стрелец сегодня может использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги – все это поможет ему добиться результатов. Главное, чтобы игра в "серого кардинала" не велась слишком уж всерьез.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерог имеет шанс прочувствовать на себе справедливость поговорки: "Все хорошо в меру". День склоняет к умеренности во всем – в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. В любых вопросах, которые Козерог сегодня будет решать, ему стоит выбрать золотую середину, ну а если вопрос спорный – поискать компромисс. Только тогда результат его не разочарует. Если же Козерог сегодня начнет рубить с плеча, то рискует, что от его проектов и планов останутся только мелкие щепки.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Ситуация может потребовать от Водолея поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, он и сам будет настроен альтруистически, так что даже если к нему не обратятся за помощью, он способен сам ее предложить. День наделяет Водолея желанием заботиться, защищать и опекать, делая его отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное "но": в любви сегодня забота может проявляться слишком уж активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В субботу Рыбы будут не прочь покомандовать окружающими. Впрочем, чаще всего окружающие будут только "за". День наделяет уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже чуть-чуть манипулировать людьми. Благодаря этому Рыбам сегодня будет нетрудно продвинуть свою идею, организовать любой процесс, убедить в своей правоте. Это хороший день для того, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.