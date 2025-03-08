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Советы

Названы топ-5 знаков зодиака, способных добиться успеха

Астрология, астрологический прогноз, гороскоп, знаки зодиака , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 01:50 Фото: pexels
Некоторые люди легко поднимаются по карьерной лестнице, в то время как другие годами остаются на месте. Возможно, дело в их знаке зодиака, сообщает Zakon.kz.

Астролог Юлия Величко выделила пять знаков, которые притягивают успех и признание, пишет WomanHit.ru.

Козероги — мастера целеполагания и стратегического мышления. Эти трудолюбивые и терпеливые люди уверенно идут к своей цели, несмотря на трудности. Яркий пример — Мишель Обама, которая сочетает карьеру и общественную деятельность с невероятным успехом.

Львы завоевывают успех своей харизмой и уверенностью. Они любят быть в центре внимания, что помогает им стать лидерами. Дженнифер Лопес — пример Льва, который использует свою энергичность для достижения успеха в разных сферах.

Овны смелы и решительны. Их не остановить, когда они ставят перед собой цель. Леди Гага, известная своими рискованными шагами, является примером Овна, который с каждым шагом стремится к мировому признанию.

Скорпионы — отличные стратеги, которые видят возможности там, где другие их не замечают. Ким Кардашьян продемонстрировала это, создав успешный бизнес, превратив свою публичность в мощный бренд.

Тельцы известны упорством и стойкостью. Хотя они могут двигаться медленно, но верно, они всегда достигают своих целей. Адель — яркий пример этого, ее путь к успеху был долгим, но решительным.

Ранее сообщалось, что в марте 2025 года нас ожидает ряд значительных астрологических событий, которые могут повлиять на ход жизни. Среди них — коридор затмений, ретроградное движение Меркурия и исчезновение колец Сатурна. Как пережить эти события, можно узнать тут

Айсулу Омарова
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