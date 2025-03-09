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Астрологи озвучили знаки зодиака, которые озолотятся в марте

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 08:56 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Астрологи уверены: трем знакам зодиака сильно повезет с деньгами в марте 2025 года. Это поможет им решить все финансовые проблемы, сообщает Zakon.kz.

Так, у Водолеев время финансового изобилия наступит во второй половине марта. Тогда стоит начать реализовывать финансовые проекты. Брать в долг и получать кредиты не стоит.

Скорпионы смогут получить крупные денежные суммы в конце марта. Финансы поступят к ним из неожиданных источников.

Рыб в марте ждет начало новой денежной эры. Если представитель этого знака задумает открыть свой бизнес, то не стоит упускать удачное время.

Ранее был назван топ-5 знаков зодиака, способных добиться успеха.

Аксинья Титова
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