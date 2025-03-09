Психолог перечислила пять признаков отношений, которые еще можно спасти

Разрушать брак всегда сложно и болезненно, особенно когда еще теплится надежда на спасение семьи. Оказывается, существует как минимум пять признаков того, что отношения еще можно восстановить, сообщает Zakon.kz.

Большое значение имеет то, желает ли каждый из партнеров работать над собой и укреплением союза. Об этом психолог Татьяна Василькова рассказала в интервью aif.ru. Она советует обратить внимание на характерные признаки того, что семейные отношения еще можно восстановить.

"Готовность посетить специалиста свидетельствует об искреннем желании сохранить брак, пусть даже пока вам не хватает знаний и инструментов для того, чтобы понимать как свои потребности, так и запросы партнера. Когда один из супругов приходит к хорошему эксперту, то со временем получает нужные навыки", – пояснила специалист.

Она отметила, что человек после консультации и проработки проблемы приходит в семью и начинает совершать другие действия, которые приведут к новому результату.

Следующий признак того, что отношения еще можно спасти, по мнению психолога, состоит в том, что люди готовы принять на себя часть ответственности:

"Когда хотя бы один из партнеров видит свой вклад в то, что отношения не заладились, существует хороший шанс исправить возникшую ситуацию. Если вы готовы принять на себя часть ответственности, то проявляете взрослую позицию. Если обвиняете друг друга, то выбираете психологическую позицию "я – ребенок" в то время, как нужно избрать подход "я – взрослый".

Василькова поясняет, что именно последний вариант дает хорошие результаты, даже если люди еще не понимают, как найти решение. По ее мнению, взрослый человек должен осознавать, что в разрушении брака всегда виноваты оба и необходимо уметь признавать свою ответственность за случившееся.

"Помните, что в ладоши невозможно хлопнуть одной рукой. В браке тоже равноценно вкладываются две стороны, как для того, чтобы спасти отношения, так и для того, чтобы их разрушить", – напоминает специалист.

Также спасти брак может горячее желание партнеров. Если кто-то из супругов искренне мечтает наладить отношения, решение возможно.

"Обычно вы приходите к нужному результату, когда готовы работать, несмотря на трудности, проблемы и эмоции, и действительно хотите быть со своей половинкой. Кстати, при наличии такой светлой идеи на практике распространены случаи, когда брак удается реанимировать", – говорит психолог.

Также хорошим признаком считается, если супруги живут по такому сценарию, при котором после сильной ссоры происходит яркая физическая близость. Подобная тенденция, по мнению Васильковой, говорит об освобождении от накопившегося напряжения полезным способом. Очень часто пары с указанными моделями поведения спасают свой брак столь интересным методом.

И последним маркером отношений, которым еще можно дать новую жизнь, служит принятие того, что у второй половины есть собственное мнение.

"Мудрость одного из партнеров заключается в том, чтобы не запрещать иметь второй половине свое мнение. Это может спасти разрушающиеся отношения. Необязательно соглашаться с любимым человеком, но нужно понимать, что он может смотреть на ситуацию иначе. Приведенная позиция говорит об уважении в адрес партнера, что уже немало. На такой ткани уже можно вышивать рисунок. Более того, правильным подходом вы можете научить поступать мудро и своего партнера", – резюмирует Василькова.

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