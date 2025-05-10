Психолог перечислил признаки, которые указывают на охлаждение в отношениях

Отсутствие заботы, тактильности и стремления проводить время вместе часто свидетельствует о снижении интереса партнера, сообщает Zakon.kz.

Об этом в беседе с Пятым каналом рассказал психолог Павел Решетов.

Эксперт отметил, что о потере интереса красноречиво говорит поведение человека. По его словам, партнер может перестать уделять внимание собственной внешности либо, наоборот, начать слишком тщательно заботиться о своем образе. В первом случае это указывает на равнодушие к тому впечатлению, которое он производит на избранника, во втором – может означать, что ему важнее произвести впечатление на кого-то другого.

Еще одним тревожным сигналом, как объяснил психолог, является исчезновение желания радовать любимого человека: будь то небольшие подарки, сюрпризы или просто цветы.

Решетов подчеркнул, что стоит обратить внимание и на сокращение времени, которое пара проводит вместе. Хотя иногда это связано с объективными обстоятельствами, важно сопоставить, сколько времени партнер находит для других дел и для общения.

По мнению специалиста, отсутствие комплиментов тоже может служить тревожным знаком: оно говорит о том, что человеку становится безразлично, как выглядит его вторая половинка. Снижение физической близости – исчезновение прикосновений, объятий и интимной жизни – также является одним из признаков охлаждения.

Говоря о причинах утраты интереса, Решетов выделил несколько факторов. Среди них – нежелание принимать партнера таким, какой он есть, и несовпадение ожиданий от отношений. Психолог отметил, что отсутствие понимания и уважения к интересам друг друга часто приводит к отдалению.

Кроме того, утрата доверия и рутина могут значительно испортить отношения.

Чтобы вернуть былую теплоту, специалист советует помнить: борьба за отношения имеет смысл только тогда, когда оба партнера осознают свою ценность и ценность друг друга. В этом случае, по его мнению, стоит начать с активного общения, в котором важно делиться своими переживаниями и интересоваться желаниями другого. Он подчеркнул, что поддержка и искренние комплименты должны стать неотъемлемой частью общения.

Решетов отметил, что необходимо чаще проводить время вместе и возвращать в отношения ту романтику, которая была на их начальном этапе. Впрочем, если партнер перестал уважать своего избранника и больше не ценит его, восстанавливать отношения не имеет смысла, подытожил эксперт.

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