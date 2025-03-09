Во Франции планируют отменить "супружеский долг"

В Парламент Франции внесли законопроект по отмене "супружеского долга" в семьях. Речь идет о самой формулировке и юридическом понятии, сообщает Zakon.kz.

С такой инициативой выступила левая партия "Непокорившаяся Франция", где пояснили, что выдвинули идею после дела о разводе, когда брак расторгли из-за того, что жена не вступала в интимные отношения с мужем, передает BFMTV.

Отмечается, что прямого закона, который регулировал бы отношения мужа и жены в постели, нет, однако в Семейном кодексе страны есть пункт о том, что "супруги обязаны совместно вести семейную жизнь", и суды могут трактовать норму именно со стороны сексуальной жизни партнеров.

Ранее сообщалось, что в Париже в районе Сен-Сен-Дени обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Ее нашли рабочие, которые проводили землеройные работы рядом с путями, ведущими к Северному вокзалу.