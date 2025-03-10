Осторожнее в словах и поступках: гороскоп для всех знаков зодиака на 10 марта

Астрологи опубликовали гороскоп на понедельник, 10 марта 2025 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

День для Овна обещает быть очень удачным: он будет без труда находить общий язык с окружающими, и ему стоит воспользоваться этим в своих интересах! Возможно, Овен давно хотел поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею – если так, то лучшего момента, для того чтобы это сделать, не найти. Это справедливо и в отношении тех Овнов, которые не могли решиться открыть свои чувства любимому человеку. Нужные слова, сказанные в нужное время, сегодня способны изменить его жизнь.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Тельца ожидает день, когда ему следует быть осторожным во всем, за что бы он ни взялся: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как "дважды два", вопросах могут образоваться неожиданные пробуксовки, а ответом у Тельца может оказаться и "семь", и даже "корень из десяти". Другими словами, Телец может с легкостью заблудиться в трех соснах, а потому самым правильным решением на сегодня будет вообще отстраниться от решения важных задач. Или хотя бы доверить кому-нибудь контроль за их выполнением.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Энергия будет бить не то что ключом – фонтаном! Благодаря этому Близнецы имеют шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно им помешать, – это нетерпение и излишняя торопливость. Именно из-за них сегодня могут большую часть из того, за что взялись, бросить на полпути, а остальную часть – доделать кое-как. Чтобы впоследствии им не пришлось исправлять недоделки, звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня браться лишь за то, что действительно важно. А остальное с чистой совестью оставить на потом.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды обещают, что дела у Рака уверенно пойдут в гору. В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов вроде ремонта или покупки дачи – во всех этих областях его ждет успех. Кроме того, день буквально создан для того, чтобы Рак заводил полезные знакомства. Вполне возможно, что сегодняшние контакты в будущем поднимут его по карьерной лестнице или позволят увеличить капитал.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Лев способен на многое. Звезды дадут ему ясно почувствовать, что его счастье – в его собственных руках. "Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им!" – эта формула должна стать для него путеводной звездой. День наделяет Льва такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Он способен держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед. Так что если у Льва есть амбициозный, нацеленный в будущее план, сегодня самое время начать действовать.

Дева (23 августа – 22 сентября)

День Девы будет наполнен флюидами творчества. Даже если она далека от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, ей будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг – практически в любой области Дева сегодня способна проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды советуют ей поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы будут настроены мечтательно – даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это им будет нелегко. День наделяет их яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для них реальность или как минимум на равных спорить с ней. В той или иной степени это касается всех Весов, но особенно тех, кто влюблен или находится в поисках любимого человека. Ночью Весы способны видеть фантастические сны, а днем – грезить наяву, предпочитая яркие мечты серой будничной реальности.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В жизнь Скорпиона может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. Звезды советуют не противиться происходящему и не отказываться от поступающих предложений под надуманными предлогами вроде: "Я на улицах не знакомлюсь" или: "Вечером лучше дома посижу". Преодолев свою инертность, Скорпион не пожалеет: что может быть лучше разнообразия и новых перспектив?

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В понедельник будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах – ведь вокруг столько всего интересного! Из-за своего безответственного настроя в любой работе, которая потребует от Стрельца внимательности и терпения, он способен делать ошибку за ошибкой. Если же на Стрельца станет кто-то давить, требуя от него выполнения обязательств, то он и вовсе способен взбунтоваться, бросив все дела. Вот почему звезды советуют сегодня Стрельцу заниматься лишь тем, что ему самому интересно, – другие проекты у него все равно обречены на провал.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерог будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою он способен многого добиться, однако звезды гороскопа советуют ему обратить внимание на отношения с окружающими: они далеки от идеала. Чтобы деловитый Козерог сегодня случайно кого-то не обидел и не задел (а такое вполне вероятно), ему стоит действовать по формуле: "Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе". Это поможет избежать конфликтов.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В сердце Водолея будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что он делает. Звезды наделяют его вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества он способен применить даже в самых рутинных и скучных делах. Что же говорить о представителях творческих профессий, чей потенциал сегодня не знает границ! Все, с чем Водолей будет соприкасаться, он способен окрашивать в яркие цвета. Единственное, звезды советуют сегодня держать свои могучие эмоции под контролем, иначе внутренний огонь способен превратиться в пожар, выплескиваясь в ссоры с окружающими.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В понедельник Рыбы рискуют с головой утонуть в рутине. Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения, и если они не вырвутся из замкнутого круга, то посвятят текучке весь день. Звезды предупреждают Рыб о том, что сегодня такой образ действий им невыгоден. Пытаться сделать все сразу – значит не сделать ничего. Слепо идя на поводу у бытовых мелочей, Рыбы только впустую потратят время и силы.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.