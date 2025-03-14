Мясо павших животных: чем опасен несвежий продукт, рассказала специалист

13 марта 2025 года появилась информация о том, что в Астане задержан предприниматель, который продавал мясо павшего скота. Zakon.kz решил выяснить у специалиста, чем опасен такой продукт для организма человека и к каким последствиям может привести.

Врач-терапевт Алматинской многопрофильной клинической больницы Назым Жакыпбаева отметила, что мясо является ценным источником белка, который необходим для роста и восстановления тканей организма. Оно содержит:

железо : гемовое железо, получаемое из мяса, усваивается организмом лучше, чем железо из растительных источников;

: гемовое железо, получаемое из мяса, усваивается организмом лучше, чем железо из растительных источников; витамины группы B , особенно B12, который играет ключевую роль в образовании красных кровяных клеток и функционировании нервной системы;

, особенно B12, который играет ключевую роль в образовании красных кровяных клеток и функционировании нервной системы; цинк необходим для иммунной функции и заживления ран;

необходим для иммунной функции и заживления ран; селен – это антиоксидант, защищающий клетки от повреждений.

"Соответственно, воздействие мяса на организм колоссальное: оно способствует поддержанию мышечной массы и силы, помогает в поддержании энергетического уровня, а также участвует в обмене веществ и сохранении здоровья кожи". Назым Жакыпбаева

Однако важно помнить, что мясо есть нужно в умеренных пропорциях. Учитывая, что многие казахстанцы потребляют его в большом количестве, это может нести за собой отрицательные последствия:

повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за высокого содержания насыщенных жиров в некоторых видах мяса;

увеличение вероятности развития болезней обмена веществ, таких как диабет второго типа;

нагрузка на почки из-за избытка белка;

возможные проблемы с пищеварением, связанное с избытком животных белков.

Но и те, кто совсем не ест мясо, как, например, вегетарианцы, могут столкнуться с дефицитом таких витаминов и минералов, как:

витамин B12: важно контролировать уровень, так как он содержится практически только в животных продуктах;

железо: неheme железо из растительных источников усваивается хуже;

омега-3 жирные кислоты: могут быть недоступны в достаточных количествах в растительной пище;

цинк: он также находится в больших количествах в мясных продуктах.

А вот несвежее мясо может быть источником различных заболеваний, включая:

сальмонеллез – это инфекция, вызванная сальмонеллами, часто передающимися через недоваренное или зараженное мясо;

– это инфекция, вызванная сальмонеллами, часто передающимися через недоваренное или зараженное мясо; листериоз , он может возникнуть из-за потребления мяса, зараженного бактерией Listeria monocytogenes;

, он может возникнуть из-за потребления мяса, зараженного бактерией Listeria monocytogenes; токсоплазмоз : вызывается простейшими паразитами, которые могут находиться в сыром или недоваренном мясе;

: вызывается простейшими паразитами, которые могут находиться в сыром или недоваренном мясе; скрепи и другие инфекционные болезни , вызванные прионными белками.

"Зараженное мясо может содержать патогены, такие как бактерии, вирусы или паразиты, которые могут привести к пищевым отравлениям, проявляющимся в виде диареи, рвоты и боли в животе; хроническим заболеваниям, если инфекция не была полностью устранена; системным инфекциям, угрожающим жизни, особенно у людей с ослабленным иммунитетом". Назым Жакыпбаева

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Также специалист рассказала, почему современные дети с не особым аппетитом едят мясо. Так, по ее словам, это прежде всего происходит из-за нежелания или неприязни к вкусу или текстуре, потому что многие могут быть чувствительными к определенным вкусам.

Ключевую роль играет влияние родителей и среды: если семья придерживается вегетарианского или веганского рациона, ребенок, скорее всего, тоже откажется от этого продукта. Также могут проявляться психологические аспекты: дети могут связывать мясо с насилием над животными или, напротив, не понимать, из чего оно делается.

Стоит обратить внимание на такой важный момент, как дефицит витаминов и минералов. Поэтому нужно следить за тем, чтобы подрастающее поколение получало все необходимые питательные вещества из других источников.