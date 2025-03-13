#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.15
533.47
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.15
533.47
5.64
Общество

В Астане задержали бизнесмена, который продавал мясо павших животных

Мясо, мясной цех, мясной отдел, мясной магазин, супермаркет, продукты питания, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 18:30 Фото: Zakon.kz
В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Скотокрад" столичные полицейские изъяли партии мяса, не имеющего необходимых ветеринарных документов. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на полицию.

Операция проводится с 11 по 31 марта 2025 года с целью предотвращения кражи скота, пресечения незаконной реализации мясной продукции и выявления поддельных ветеринарных справок. В ходе рейдов сотрудники полиции проверяют рынки, транспортные средства, занимающиеся перевозкой мяса, а также хозяйства и убойные пункты.

По данным правоохранительных органов, на территории торгового центра "Евразия-1" и на контрольно-пропускном пункте "Куйгенжар" выявлены три случая перевозки мясной продукции без соответствующих документов. В отношении нарушителей приняты меры административного воздействия.

Кроме того, в ходе мероприятий оперативники задержали 34-летнего гражданина, организовавшего реализацию мясной продукции, не пригодной для употребления. Предварительно установлено, что речь идет о тушах павших животных. В настоящее время проводится экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что цены на мясо шокировали жителей Уральска. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Сеть покорил пес, "подпевающий" гимну Казахстана
Общество
18:39, Сегодня
Сеть покорил пес, "подпевающий" гимну Казахстана
Сильный ветер, осадки и тепло до +19°C: сюрпризы, которые подготовила погода для казахстанцев на 14 марта
Общество
18:22, Сегодня
Сильный ветер, осадки и тепло до +19°C: сюрпризы, которые подготовила погода для казахстанцев на 14 марта
120 предложений уже внесены – Аида Балаева о первых итогах Национального курултая
Общество
17:59, Сегодня
120 предложений уже внесены – Аида Балаева о первых итогах Национального курултая
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: