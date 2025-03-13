В Астане задержали бизнесмена, который продавал мясо павших животных

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Скотокрад" столичные полицейские изъяли партии мяса, не имеющего необходимых ветеринарных документов. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на полицию.

Операция проводится с 11 по 31 марта 2025 года с целью предотвращения кражи скота, пресечения незаконной реализации мясной продукции и выявления поддельных ветеринарных справок. В ходе рейдов сотрудники полиции проверяют рынки, транспортные средства, занимающиеся перевозкой мяса, а также хозяйства и убойные пункты.



По данным правоохранительных органов, на территории торгового центра "Евразия-1" и на контрольно-пропускном пункте "Куйгенжар" выявлены три случая перевозки мясной продукции без соответствующих документов. В отношении нарушителей приняты меры административного воздействия.

Кроме того, в ходе мероприятий оперативники задержали 34-летнего гражданина, организовавшего реализацию мясной продукции, не пригодной для употребления. Предварительно установлено, что речь идет о тушах павших животных. В настоящее время проводится экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что цены на мясо шокировали жителей Уральска.