В какое время лучше всего ложиться спать детям и взрослым

Психолог Линелль Шнееберг рассказала, какое время лучше всего подходит для отхода ко сну в зависимости от возраста, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал HuffPost, эксперт отметила, что наиболее верное время для засыпания меняется на протяжении жизни. В зависимости от возраста она посоветовала придерживаться следующих правил:

Новорожденные (ноль-три месяца): нет рекомендаций

Младенцы (четыре-11 месяцев): с 18:00 до 19:00

Дети (один-два года): с 19:00 до 19:30

Дошкольники (три-пять лет): с 19:00 до 20:00

Дети школьного возраста (шесть-13 лет): с 20:00 до 21:30

Подростки (14-17 лет): с 21:00 до 22:30

Молодежь (18-25 лет): с 20:00 до 00:00

Взрослые (26-64 года): с 20:00 до 00:00

Пожилые люди (старше 65 лет): с 20:00 до 00:00

Специалист уточнила, что информация носит рекомендательный характер, поскольку все люди разные и имеют индивидуальные особенности.

"Если вас устраивает текущий режим сна, придерживайтесь его. Если же ваш образ жизни требует ложиться в другое время, отдавайте предпочтение полноценному ночному отдыху, а не тому, чтобы заснуть в "идеальное" время", – пояснила Шнееберг.

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