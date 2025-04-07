Почему все время хочется спать на работе

Днем желание поспать может быть связано как с заболеваниями, так и с особенностями образа жизни человека. Невролог Максим Алексеев, объясняя тягу ко сну, заявляет, что каждому человеку нужен режим, сообщает Zakon.kz.

По слова врача, организм любит регулярность.

"Например, к пробуждению он начитает готовиться уже в 5 часов утра, выделяя соответствующие гормоны. И если вы пропустили их пик концентрации, то, даже проспав номинально дольше, дневной бодрости не получите. Если ваш ритм жизни изменился – организму потребуется калибровать свои биоритмы заново", – подчеркивает Алексеев.

Кроме того, на желание уснуть днем может повлиять питание.

Так, рассказал "Известиям" невролог, плотный ужин с большим количеством углеводов не добавит утренней бодрости. Даже легкое обезвоживание снижает кровообращение и поступление кислорода в мозг, из-за чего появляется вялость.

Оказывает влияние и недостаток света – в темноте у человека вырабатывается мелатонин, который отвечает за засыпание.

"Монотонная работа или рутина снижают активность мозга, из-за чего он "отключается" в попытке сэкономить энергию. Сидячий образ жизни также вводит организм в "энергосберегающий режим", – назвал еще одну причину Алексеев.

Что касается проблем с организмом, которые приводят к сонливости днем, то это – недостаток железа, которое необходимо для множества процессов обмена веществ.

"Авитаминозы, прежде всего нехватка витамина Д, – частая причина дневной сонливости у современных работников, постоянно находящихся в помещениях без воздействия ультрафиолета. Хронический стресс, истощение резервов надпочечников и нервной системы приводят со временем к сонливости, общей слабости и депрессии". Максим Алексеев

К тому же сказывается и недостаточность гормонов щитовидной железы, инфекционные заболевания – вялотекущие скрытые инфекции нередко могут вызывать дневную сонливость.

Ревматологические, онкологические заболевания, редкие неврологические болезни тоже могут являться причиной постоянной дневной сонливости.

"Однако на практике о серьезных страшных диагнозах надо думать в последнюю очередь ввиду их редкости. В первую очередь надо проанализировать свой образ жизни и скорректировать его. Если это не помогает – посетить терапевта, невролога и эндокринолога, которые составят план обследования и помогут определиться с диагнозом", – заключил Алексеев.

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