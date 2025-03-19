Стоит ли сохранять семью ради детей, если прошла любовь

Нужно ли паре оставаться вместе ради счастливого детства ребенка, если любовь прошла. Своим экспертным мнением на этот счет поделилась психолог Майя Голубева, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, решение о сохранении или разрыве отношений – всегда очень личное и индивидуальное, сильно зависящее от разных факторов.

"Однозначного ответа на вопрос, сохранять ли семью ради детей, не существует. Важно тщательно взвесить все за и против, учитывая интересы всех членов семьи. Например, если партнер бьет супругу, то тут сомнений нет – нужно бежать от такого человека подальше. А если, например, пара спорит из-за того, кто должен вынести мусор, то эта проблема решаема", – рассказала психолог ИА RuNews24.ru.

Майя Голубева подчеркнула, что развод – это всегда стресс для ребенка. Сохранение семьи может создать внутри ребенка состояние в безопасности. Кроме того, в полной семье родители могут совместно воспитывать ребенка, поддерживать друг друга и выполнять обязанности.

"Родители всегда испытывают вину перед детьми из-за разрушенной семьи и стараются сохранить брак, чтобы избежать этих чувств. Однако если в семье царит напряженная атмосфера, постоянные ссоры и конфликты, это может негативно сказаться на психическом здоровье детей. Ребенок, растущий в семье, где нет любви, может перенять нездоровые модели поведения и в будущем столкнется с трудностями в построении собственных отношений. Что немаловажно, сохранение несчастливой семьи ради детей может привести к подавлению чувств и неудовлетворенности жизнью, что также может негативно сказаться на ребенке", – приводит доводы психолог.

По словам эксперта, лучше два счастливых родителя, чем один несчастный ребенок, ведь последний нуждается в счастливых и здоровых родителях, которые могут дать ему любовь и поддержку. Если родители несчастны вместе, развод может быть лучшим решением для всех.

Психолог отметила, что если родители могут общаться цивилизованно и поддерживать друг друга после развода, это смягчит негативные последствия для ребенка. Важно, чтобы у ребенка была возможность общаться с обоими родителями после развода. И ни в коем случае не стоит делать его "козлом отпущения".

"Не вините ребенка в своих проблемах и не перекладывайте на него ответственность за сохранение семьи. Не пытайтесь настроить ребенка против другого родителя. Объясните ребенку, что происходит, простыми и понятными словами. Решение о сохранении или разрыве отношений – это всегда компромисс. Важно найти баланс между интересами ребенка и своими собственными потребностями. Помните, что главное – это счастье и благополучие всех членов семьи", – резюмировала Голубева.

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