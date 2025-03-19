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Советы

Стоит ли сохранять семью ради детей, если прошла любовь

Стоит ли сохранять семью ради детей, если прошла любовь, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 17:51 Фото: pixabay
Нужно ли паре оставаться вместе ради счастливого детства ребенка, если любовь прошла. Своим экспертным мнением на этот счет поделилась психолог Майя Голубева, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, решение о сохранении или разрыве отношений – всегда очень личное и индивидуальное, сильно зависящее от разных факторов.

"Однозначного ответа на вопрос, сохранять ли семью ради детей, не существует. Важно тщательно взвесить все за и против, учитывая интересы всех членов семьи. Например, если партнер бьет супругу, то тут сомнений нет – нужно бежать от такого человека подальше. А если, например, пара спорит из-за того, кто должен вынести мусор, то эта проблема решаема", – рассказала психолог ИА RuNews24.ru.

Майя Голубева подчеркнула, что развод – это всегда стресс для ребенка. Сохранение семьи может создать внутри ребенка состояние в безопасности. Кроме того, в полной семье родители могут совместно воспитывать ребенка, поддерживать друг друга и выполнять обязанности.

"Родители всегда испытывают вину перед детьми из-за разрушенной семьи и стараются сохранить брак, чтобы избежать этих чувств. Однако если в семье царит напряженная атмосфера, постоянные ссоры и конфликты, это может негативно сказаться на психическом здоровье детей. Ребенок, растущий в семье, где нет любви, может перенять нездоровые модели поведения и в будущем столкнется с трудностями в построении собственных отношений. Что немаловажно, сохранение несчастливой семьи ради детей может привести к подавлению чувств и неудовлетворенности жизнью, что также может негативно сказаться на ребенке", – приводит доводы психолог.

По словам эксперта, лучше два счастливых родителя, чем один несчастный ребенок, ведь последний нуждается в счастливых и здоровых родителях, которые могут дать ему любовь и поддержку. Если родители несчастны вместе, развод может быть лучшим решением для всех.

Психолог отметила, что если родители могут общаться цивилизованно и поддерживать друг друга после развода, это смягчит негативные последствия для ребенка. Важно, чтобы у ребенка была возможность общаться с обоими родителями после развода. И ни в коем случае не стоит делать его "козлом отпущения".

"Не вините ребенка в своих проблемах и не перекладывайте на него ответственность за сохранение семьи. Не пытайтесь настроить ребенка против другого родителя. Объясните ребенку, что происходит, простыми и понятными словами. Решение о сохранении или разрыве отношений – это всегда компромисс. Важно найти баланс между интересами ребенка и своими собственными потребностями. Помните, что главное – это счастье и благополучие всех членов семьи", – резюмировала Голубева.

Ранее психологи из Иллинойсского университета (США) выяснили, сколько людям может потребоваться для полного эмоционального разрыва с бывшими.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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