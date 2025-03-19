Как приготовить пышные баурсаки
Вам понадобится:
- Сахар – 1 столовая ложка.
- Мука – 400 грамм.
- Молоко – 250 мл.
- Подсолнечное масло – 500 мл.
- Соль – 1 чайная ложка.
- Вода – 50 мл.
- Сухие дрожжи – 1 чайная ложка.
Пошаговый рецепт приготовления
Сначала подготовьте дрожжи. Налейте в миску 50 мл теплой воды, добавьте дрожжи и тщательно перемешайте. Оставьте на 10-15 минут, чтобы они разбухли. Кстати, это один из секретов пышного теста. Но не забывайте, что жарить их тоже нужно правильно: после того как дрожжи активируются и тесто поднимется.
Затем в отдельной миске тщательно перемешайте теплое молоко, соль и сахар. Размешивайте до тех пор, пока все ингредиенты полностью не растворятся, чтобы смесь стала однородной.
После этого приступайте к замесу теста. Делайте это нежно, чтобы оно получилось мягким и средней консистенции. Постепенно влейте в молоко активированные дрожжи и хорошо перемешайте. Через сито добавьте муку и замесите тесто, чтобы оно стало эластичным. Именно такая консистенция позволит тесту хорошо подняться.
Готовое тесто отправьте постоять на один час. Для этого накройте миску с тестом полотенцем и поставьте ее возле батареи или в теплое место. Так тесто хорошо поднимется. Обратите внимание, что емкость для теста должна быть достаточно глубокой, так как со временем оно значительно увеличится в объеме.
Следующий шаг: раскатайте тесто и с помощью круглого стакана или специальных форм вырежьте заготовки. А для жарки используйте большую кастрюлю или казан. Налейте побольше масла и обжаривайте баурсаки до золотистой корочки с обеих сторон. Остатки теста можно собрать в ком и снова раскатать. Еще один секрет для пышных баурсаков: во время жарки поливайте их сверху горячим маслом, в котором они жарятся. Так неотъемлемая часть казахской кухни – баурсаки – получатся воздушными.
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