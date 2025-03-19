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Советы

Как приготовить пышные баурсаки

Баурсаки, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 19:32 Фото: pixabay
В дни главного весеннего праздника Наурыз невозможно обойтись без пышных и ароматных баурсаков. Они стали символом гостеприимства в каждой семье. А если еще пожарить их дома, то они вдвойне вкуснее. Zakon.kz предлагает рецепт, который поможет даже новичку справиться с этим делом.

Вам понадобится:

  • Сахар – 1 столовая ложка.
  • Мука – 400 грамм.
  • Молоко – 250 мл.
  • Подсолнечное масло – 500 мл.
  • Соль – 1 чайная ложка.
  • Вода – 50 мл.
  • Сухие дрожжи – 1 чайная ложка.

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала подготовьте дрожжи. Налейте в миску 50 мл теплой воды, добавьте дрожжи и тщательно перемешайте. Оставьте на 10-15 минут, чтобы они разбухли. Кстати, это один из секретов пышного теста. Но не забывайте, что жарить их тоже нужно правильно: после того как дрожжи активируются и тесто поднимется.

Затем в отдельной миске тщательно перемешайте теплое молоко, соль и сахар. Размешивайте до тех пор, пока все ингредиенты полностью не растворятся, чтобы смесь стала однородной.

После этого приступайте к замесу теста. Делайте это нежно, чтобы оно получилось мягким и средней консистенции. Постепенно влейте в молоко активированные дрожжи и хорошо перемешайте. Через сито добавьте муку и замесите тесто, чтобы оно стало эластичным. Именно такая консистенция позволит тесту хорошо подняться.

Готовое тесто отправьте постоять на один час. Для этого накройте миску с тестом полотенцем и поставьте ее возле батареи или в теплое место. Так тесто хорошо поднимется. Обратите внимание, что емкость для теста должна быть достаточно глубокой, так как со временем оно значительно увеличится в объеме. 

Следующий шаг: раскатайте тесто и с помощью круглого стакана или специальных форм вырежьте заготовки. А для жарки используйте большую кастрюлю или казан. Налейте побольше масла и обжаривайте баурсаки до золотистой корочки с обеих сторон. Остатки теста можно собрать в ком и снова раскатать. Еще один секрет для пышных баурсаков: во время жарки поливайте их сверху горячим маслом, в котором они жарятся. Так неотъемлемая часть казахской кухни – баурсаки – получатся воздушными.

А об уникальном рецепте наурыз коже от казахстанского шеф-повара можно узнать здесь

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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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