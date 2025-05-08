Врач назвала причину съедать 10 килограммов клубники
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Чтобы поддержать достаточный уровень витамина C в организме, необходимо съедать около 10 килограммов клубники в сезон, сообщает Zakon.kz.
Особенно это важно для людей с проблемами зрения. Об этом заявила РИА Новости доктор медицинских наук, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина.
"Врачи рекомендуют употреблять около 10 килограммов клубники в сезон. Это полезно для здоровья, в том числе и для поддержания достаточного уровня витамина C, особенно для людей с проблемами зрения".Ольга Милушкина
Профессор уточнила, что в клубнике может содержаться от 50 до 100 миллиграммов витамина С на 100 граммов продукта.
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