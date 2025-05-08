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Советы

Врач назвала причину съедать 10 килограммов клубники

клубника, польза, здоровье, советы, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 13:09 Фото: pixabay
Чтобы поддержать достаточный уровень витамина C в организме, необходимо съедать около 10 килограммов клубники в сезон, сообщает Zakon.kz.

Особенно это важно для людей с проблемами зрения. Об этом заявила РИА Новости доктор медицинских наук, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина.

"Врачи рекомендуют употреблять около 10 килограммов клубники в сезон. Это полезно для здоровья, в том числе и для поддержания достаточного уровня витамина C, особенно для людей с проблемами зрения".Ольга Милушкина

Профессор уточнила, что в клубнике может содержаться от 50 до 100 миллиграммов витамина С на 100 граммов продукта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее стало известно, что белый хлеб в свежем виде лучше не употреблять, особенно людям с некоторыми заболеваниями.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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