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Общество

Названы самые популярные фрукты среди казахстанцев

Самые популярные фрукты среди казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 11:53 Фото: unsplash
В Бюро национальной статистики сегодня, 11 декабря 2024 года, предоставили интересную информацию по потреблению фруктов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, в третьем квартале текущего года потребление фруктов в Казахстане значительно увеличилось, составив в среднем 29 кг на душу населения (в квартал), что на 5,4% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (27,5 кг):

  • в городской местности – 31,2 кг,
  • в сельской – 25,4 кг.
"Среди фруктов больше в третьем квартале 2024 года потребляли арбузы – 11,3 кг на душу населения/в квартал. На втором и третьем местах по популярности оказались яблоки и дыни с показателями 3,7 кг и 2,8 кг, соответственно".Бюро национальной статистики
Самые популярные фрукты среди казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 11:53

Фото: Telegram/stat_gov_kz_official

Также сообщается, что по объему потребления лидировали абрикосы (1,4 кг на душу/в квартал), бананы (1,3 кг) и виноград (1,1 кг).

"В региональном разрезе наибольшее количество фруктов потребляли жители Астаны – 37 кг на душу населения. В тройку лидеров также вошли Кызылординская и Жамбылская области, где этот показатель составил по 36 кг. В то же время наименьшее потребление фруктов наблюдалось в Мангистауской области (19,7 кг) и области Абай (16,5 кг)".Бюро национальной статистики

Ранее Бюро национальной статистики опубликовало информацию о росте цен в Казахстане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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