Знаки зодиака, которым сложно найти идеальную пару в любви
Но это не значит, что эти знаки обречены на одиночество! Просто им нужно найти партнера, который примет их особенности и будет разделять их ценности.
Водолей
Он слишком свободолюбив и ценит личное пространство. Часто избегает обязательств и привязанностей, что делает его трудным партнером для тех, кто хочет стабильности.
Стрелец
Обожает приключения и ненавидит ограничения. Если отношения становятся скучными или его пытаются "запереть в клетку", он просто уходит.
Дева
Слишком критична и требовательна к партнеру. Ей сложно расслабиться и просто наслаждаться чувствами, потому что она всегда все анализирует.
Овен
Слишком импульсивен и иногда слишком эгоцентричен. Может быстро влюбляться, но так же быстро терять интерес, если партнер не соответствует его уровню энергии.
Козерог
Любит стабильность и карьеру больше, чем романтику. Может быть слишком холодным и расчетливым, что не всем подходит.
Недавно терапевт Европейского медицинского центра рассказал, какие анализы нужно сдавать каждой женщине независимо от знака зодиака.