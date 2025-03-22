Знаки зодиака, которым сложно найти идеальную пару в любви

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым сложно найти идеального любовного партнера, сообщает Zakon.kz.

Но это не значит, что эти знаки обречены на одиночество! Просто им нужно найти партнера, который примет их особенности и будет разделять их ценности.

Водолей

Он слишком свободолюбив и ценит личное пространство. Часто избегает обязательств и привязанностей, что делает его трудным партнером для тех, кто хочет стабильности.

Стрелец

Обожает приключения и ненавидит ограничения. Если отношения становятся скучными или его пытаются "запереть в клетку", он просто уходит.

Дева

Слишком критична и требовательна к партнеру. Ей сложно расслабиться и просто наслаждаться чувствами, потому что она всегда все анализирует.

Овен

Слишком импульсивен и иногда слишком эгоцентричен. Может быстро влюбляться, но так же быстро терять интерес, если партнер не соответствует его уровню энергии.

Козерог

Любит стабильность и карьеру больше, чем романтику. Может быть слишком холодным и расчетливым, что не всем подходит.

Недавно терапевт Европейского медицинского центра рассказал, какие анализы нужно сдавать каждой женщине независимо от знака зодиака.