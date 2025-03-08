Какие анализы нужно сдавать каждой женщине

Терапевт Европейского медицинского центра (ЕМС) Азамат Жамбеев рассказал о необходимых регулярных анализах для женщин, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью "Ленте.ру".

По словам эксперта, базовый чек-ап для женщин включает общий и биохимический анализ крови, мазок на флору и онкоцитологию, а также анализы на витамины D, B12, железо и ферритин. Помимо этого, важно сдать анализы на гормоны: тиреотропный гормон (ТТГ), Т3, Т4, эстрадиол, прогестерон, лютеинизирующий гормон (ЛГ) и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ). В дополнение к анализам рекомендуется пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез.

Доктор подчеркнул, что регулярные обследования помогают вовремя обнаружить проблемы и установить их причины.

"Ежегодный чек-ап, внимание к гормонам и витаминам, а также возрастные скрининги – это лучшая инвестиция в здоровье и качество жизни. Профилактика занимает меньше времени и ресурсов, чем лечение запущенных заболеваний", – отметил врач.

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